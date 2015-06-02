Una PS4 con disco da 1TB potrebbe arrivare presto

I giocatori che lamentavano dischi troppo piccoli potrebbero tirare un sospiro di sollievo. Nei giorni scorsi sono apparse sul sito dell'FCC le specifiche per due nuove versioni della PS4, una delle quali riporta un Hard Disk da 1TB ovvero il doppio della massima dimensione disponibile attualmente. Molti giocatori si erano lamentati dello spazio ridotto dell'HD della PS4 ed alcuni altri si erano rifugiati in sistemi non autorizzati per dotare la PS4 di un HD più grande. L'arrivo di questa nuova versione potrebbe dunque risolvere il problema. Certamente siamo appena allo stadio iniziale del deposito del progetto, per cui non è possibile parlare di tempi o di costi, ma la direzione sembra essere ormai intrapresa. Qualcuno ipotizza però che le nuove versioni della consolle possano essere presentate il 15 Giugno durante l'evento Sony nel corso dell'E3 Fra le altre specifiche che si leggono nei documenti si nota che la futura PS4 potrebbe essere significativamente più leggera ed avere consumi ridotti rispetto alla versione attuale. Alcuni leggono in questi dati la possibilità che la prossima PS4 possa arrivare sul mercato senza un lettore Blu-Ray.