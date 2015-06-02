La Camera dei Deputati su Facebook
di Redazione
02/06/2015
La Camera dei Deputati da oggi approda su Facebook. Dalle 10.30 di questa mattina è attiva la nuova pagina attraverso cui sarà possibile tenersi aggiornati sull'attività parlamentare. Il comunicato stampa, per la verità abbastanza scarno, che accompagna l'evento recita:
Uno strumento in più per avvicinare i cittadini ai luoghi in cui si esercita la democrazia rappresentativa, un'Istituzione che è patrimonio comune e che sarà sempre più aperta.I temi trattati saranno i più vari, gli approfondimenti normativi, le attività della Camera, il patrimonio artistico, le iniziative rivolte ai più giovani e l'accesso alle banche dati.
"Sono contenta - ha affermato la Presidente Laura Boldrini - che, come annunciato, sia da oggi online la pagina Facebook della Camera. Un altro passo in avanti verso la trasparenza e la partecipazione. La rivoluzione digitale in corso a Montecitorio va avanti con l'obiettivo di facilitare la comunicazione con i cittadini"Al momento in cui scriviamo sulla pagina Facebook della Camera dei Deputati sono presenti due post, il primo contenente un video che presenta l'iniziativa, accompagnato già da 41 commenti e 154 condivisioni. L'altro celebrativo della nascita della Repubblica Italiana oggi 2 Giugno. I commenti all'iniziativa per adesso sembrano essere abbastanza positivi se pur con qualche voce fuori dal coro. Attualmente la pagina conta già 3.515 mi piace. Non pochi se si pensa che è online da appena qualche ora, non moltissimi se si pensa che è una pagina che vuole essere un mezzo di comunicazione importante fra chi esercita l'attività parlamentare ed i cittadini. L'iniziativa è sicuramente interessante e nata con il proposito di avvicinare maggiormente i cittadini all'attività parlamentare e alla politica. Se verranno confermate le dinamiche che tipicamente animano i Social, la nuova pagina Facebook della Camera dei Deputati sarà un luogo dove non mancheranno le discussioni. Ma d'altra parte anche questa è democrazia. Buon lavoro dunque.
Articolo Precedente
Una PS4 con disco da 1TB potrebbe arrivare presto
Articolo Successivo
Musio il Robot che vuole essere tuo amico