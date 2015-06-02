Musio il Robot che vuole essere tuo amico
di Redazione
02/06/2015
Musio è un Robot dall'aspetto curioso e divertente, è alto meno di un hobbit, ha grandi occhi blu luminosi ed ha una forma strana ed allegra. Soprattutto Musio parla. Non come una bambola o un automa, parla come un vero e proprio essere umano, riconosce il linguaggio naturale ed in grado di apprendere. In altre parole Musio non è molto distante dai Robot intelligenti visti in alcuni film di fantascienza. [youtube https://youtu.be/VySKmLawlAI] Certo, attualmente il riconoscimento del linguaggio non è proprio perfetto e la conversazione non è sempre fluida come fra esseri umani, ma Musio fa molto di più di quanto ci si possa attendere da un oggetto del genere ai nostri giorni. Oltre a parlare, Musio è anche in grado di pilotare altri oggetti intelligenti in giro per la casa, può per esempio accendere le luci via bluetooth oppure farvi ascoltare un po' di musica. Musio è sviluppato da AI software company meglio conosciuta come AKAStudy, che attualmente ha in corso una raccolta fondi su IndieGogo per il suo Robot. La quota da raggiungere per portare in produzione Musio è di 50.000$ ed attualmente ne sono stati raccolti 22.438$. Per portarvi a casa il simpatico robottino è necessario spendere allo stato attuale 159$. I creatori in una comparazione fra Musio e Siri sostengono che Musio è differente da prodotti come Siri o Watson promuovendolo come una macchina pensante in grado di essere vostro amico, capirvi, comprendervi e crescere insieme a voi.
Articolo Precedente
La Camera dei Deputati su Facebook
Articolo Successivo
Google Privacy, un unico sito per gestire tutti i dati personali