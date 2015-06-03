Home Apple iPhone 7 e iPhone 6S: a giorni importanti novità

iPhone 7 e iPhone 6S: a giorni importanti novità

di Redazione 03/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ancora pochi giorni, poi scopriremo importanti novità in merito ad iPhone 6S e iPhone 7: occorrerà attendere solo l’inizio dell’Apple Worldwide Developers Conference (WWDC), in programma dall’8 al 12 giugno. Come da tradizione, dunque, il mese di giugno sarà foriero di grandi novità in casa Apple e secondo gli ultimi rumors, le innovazioni più succose arriveranno lato software. Nessuino si aspetti di vedere già le prime immagini di iPhone 7 o iPhone 6S, ma saranno rilasciate informazioni ufficiali sul nuovo iOS 9, che indirettamente ci farà scoprire quale sia la strada intrapresa da Apple in vista del lancio dei nuovi smartphone, ma non solo. La Worldwide Developers Conference della Mela, appuntamento ormai tradizionale della casa di Cupertino con gli sviluppatori, si terrà dall’8 al 12 giugno presso il Moscone West di San Francisco. L’attesa è quasi spasmodica, anche per via di alcuni rumors che nei giorni scorsi hanno riguardato ad esempio importanti miglioramenti in iMessage, una piccola rivoluzione nel sistema delle mappe e il lancio di un nuovo servizio per lo streaming musicale. Di carne al fuoco, insomma, ce ne sarà come ogni anno molta. Gli sviluppatori non vedono l’ora di poter mettere le mani su iOS 9, il sistema operativo che sarà compatibile con iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air 2, iPad Air, iPad 4, iPad 3, iPad 2, iPad mini 3, iPad mini 2, e iPod touch di quinta generazione. Non sono da escludere cambiamenti dal punto di vista del design, visto che il responsabile di reparto, Jonathan Ive, è stato di recente promosso al ruolo di chief designer officer dell'azienda. È in corso un rimescolamento dei ruoli dalle parti di Cupertino, che non potrà non influenzare le prossime creazioni. La prossima generazione di ‘melafonini’, comunque, sarà al solito prodotta tenendo conto del giusto mix fra tradizione e innovazione. I nuovi iPhone saranno sostanzialmente in linea con quanto prodotto nell’ultimo anno: è previsto il lancio sul mercato di due nuovi smartphone le cui dimensioni saranno le stesse degli attuali top di gamma, con display da 4,7 e da 5,5 pollici, ma disporranno di una serie di importanti aggiornamenti, sia lato hardware, sia software.