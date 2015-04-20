Home Twitter Twitter: ora si possono ricevere messaggi diretti da chiunque

di Redazione 20/04/2015

Twitter cambia nuovamene le proprie politiche rispetto ai messaggi diretti. Le nuove politiche di Opt-In consento di ricevere messaggi diretti da chiunque, anche se non è un vostro follower. Per attivare la nuova opzione è possibile semplicemente spuntare la relativa opzione all'interno delle impostazioni del profilo. Allo stesso modo potrete rispondere a chiunque vi invii un messaggio diretto. È un cambio importante nelle politiche di Twitter che in questo modo allarga la base delle conversazioni fra gli utenti. In precedenza era possibile ricevere messaggi diretti solo da persone di cui eravate follower ed inviarne soltanto a coloro che vi seguivano. Non è la prima volta che Twitter cerca di introdurre un'opzione simile ma in passato aveva dovuto fare un passo indietro. Oggi ci riprova perseguendo quella politica che già da tempo la vede impegnata nel tentare di allargare la propria base utenti e aumentarne il tasso di interazione. D'altra parte Twitter è forse l'unica piattaforma social con un numero così ampio di utenti a non sfruttare abbastanza il Direct Messaging.