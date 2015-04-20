Sipa Board la tavola smart elettrica che si gonfia da sola
di Redazione
20/04/2015
L’estate è alle porte, almeno da calendario, e tra pochi mesi spiagge e laghi si animeranno con un via vai di gente pronta a immergersi nelle attività più disparate, a riscoprire il piacere della bella stagione, nella libertà di potersi cimentare in sport e giochi d’acqua all’aperto. Lo stand-up paddling, detto anche SUP, è uno tra questi. A metà strada tra il surf e la canoa, il SUP si pratica in piedi su una tavola e con l’aiuto di una pagaia si può scorrere sull’acqua e cavalcare il movimento delle onde, senza il bisogno di essere grandi atleti o praticanti accaniti. Per andare incontro a tutti quelli che amano questo tipo di attività, ma sono costretti a fare i conti con la fatica di gonfiare la tavola, gli sloveni di Sipaboards hanno ideato una tavola smart autogonfiabile che aiuterà a superare quest’incubo. È dotata di un motore di propulsione, denominato SIPA Drive, che non solo è silenzioso, ma genera energia senza emissioni di CO2 ed è in grado di spingere la tavola a circa 3,5 nodi per un’ora o a due nodi per addirittura tre ore. Completamente integrato nella board, è protetto in modo da evitare danni e incidenti. Quando il motore è spento e si rema autonomamente, non si corre il rischio che qualcosa si impigli nell’elica, perciò evita anche danni e incidenti. Il controllo avviene attraverso il manico della pagaia wireless dotata di tecnologia bluetooth. Due pulsanti consentono di regolare la velocità e di spegnere istantaneamente il motore elettrico, cosa che avviene comunque automaticamente nel caso in cui la pagaia, che tra l’altro è scomponibile in tre pezzi, cadesse in acqua. Il tutto abbinato ad un’App per verificare l’autonomia e la velocità di andatura e registrare i dati del percorso effettuato. Il prezzo di partenza è 1290$, ma solo per chi preordina sulla piattaforma di crowdfunding. È aperta, infatti, una campagna su Kickstarter che ha già raccolto più della metà della cifra necessaria.
