La Norvegia pronta a chiudere la Radio FM e passare al digitale
di Redazione
20/04/2015
La rivoluzione digitale è senza esclusione di colpi e non poteva trascurare la buona vecchia Radio FM. Il Ministro della Cultura norvegese Thorhild Widvey ha annunciato oggi che la Norvegia è pronta ad effettuare lo switch off dal vecchio e glorioso sistema analogico al nuovo sistema DAB. Concettualmente è un passaggio molto simile a quello avvenuto per la televisione con l'avvento del digitale terrestre. Fra gli obiettivi perseguiti dal passaggio al digitale ci sono quelli di una migliore qualità delle trasmissioni che dovrebbe raggiungere quella tipica dei compact disc e una diminuizione generale dei costi di circa 8 volte in meno quella attuale. La Norvegia è impegnata già dal 2011 nella creazione delle infrastrutture che consentono il passaggio al nuovo sistema DAB Digital Audio Broadcasting. Il comunicato stampa rilasciato oggi dal Ministero della Cultura sottolinea come oggi si siano raggiunti i requisiti essenziali che consentono alla Norvegia di effettuare lo switch off dal sistema analogico al più efficiente sistema digitale. I criteri essenziali da raggiungere per programmare uno switch off entro il 2017 erano una copertura attraverso DAB del 90% del territorio nazionale, un effettivo vantaggio nell'utilizzo di questa tecnologia per gli ascoltatori. In aggiunta a questi due requisiti essenziali gli ingegneri avrebbero dovuto trovare una soluzione adeguata per la ricezione all'interno delle automobili inoltre almeno la metà degli ascoltatori avrebbe dovuto ascoltare una radio digitale durante la giornata. Oggi la Norvegia può dire di avere raggiunto tutti gli obiettivi, lo switch off definitivo è dunque stato fissato per il 2017.
"Il passaggio al segnale digitale per la radio apre le porte alla disponibilità di una gamma molto più ampia di canali audio, con grande beneficio per gli ascoltatori attraverso il paese. Gli ascoltatori avranno accesso a molti diversi e pluralistici contenuti radio e potranno gioire della maggiore qualità del suono e delle nuove funzionalità. La digitalizzazione consentirà anche di migliorare il sistema di preparazione alle emergenze, faciliterà e innalzerà le concorrenza e offrirà nuove possibilita per lo sviluppo e l'innovazione"ha detto il ministro Thorhild Widvey
Articolo Precedente
Sipa Board la tavola smart elettrica che si gonfia da sola
Articolo Successivo
Google Mobilegeddon il giorno del giudizio per il SEO