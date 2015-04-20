OnePlus si può acquistare senza invito
di Redazione
20/04/2015
"Nella nostra prima grande festa in onore di un anno di successo per lo One, stiamo per aprire le vendite globalmente per tutti, ogni giorno della settimana. Abbiamo sempre desiderato mettere nelle mani delle persone un grande prodotto. Adesso sentiamo di essere maturati abbastanza per gestire la complessità derivante dall'aprire totalmente le vendite"Ha scritto la compagnia cinese in un post sul proprio blog in cui annuncia la rimozione degli inviti. In passato OnePlus aveva aperto le porte alle vendite senza invito per brevi periodi di tempo ma solo oggi ha deciso la rimozione degli inviti in via definitiva. Tuttavia contemporaneamente OnePlus ha annunciato che il suo prossimo modello lo OnePlus 2 seguirà la stessa linea di lancio attuata per il predecessore, ovvero inizialmente verrà immesso sul mercato con un politica ad inviti.
"Attraverso le esperienze che abbiamo maturato con lo One saremo più preparati per compiere lo stesso percorso con lo OnePlus 2. Si, il 2 inizialmente sarà lanciato attraverso una piattaforma ad inviti"Se la rimozione degli inviti per OnePlus One è una grande novità per gli utenti, sicuramente non lo è l'adozione dello stesso meccanismo ad inviti per la versione 2 di OnePlus, tuttavia la compagnia ha dichiarato
"Lo OnePlus 2 sarà soggetto alle sfide a cui sono sottoposti i prodotti nuovi di zecca ed inizialmente il nostro sistema ad inviti ci aiuterà a gestire i rischi"D'altra parte OnePlus ha davvero accettato una grande sfida portando sul mercato uno smartphone dalle ottime qualità tecniche con un sistema operativo alternativo: Cyanogen ed un prezzo incredibilmente competitivo. La politica degli inviti è servita a ridurre l'impatto di qualche problema di troppo nella commercializzazione di One ad esempio in India dove OnePlus si è trovata improvvisamente orfana di Cyanogen qualche giorno dopo avere lanciato il prodotto sul mercato.
Articolo Precedente
Nokia: nel 2016 nuovo smartphone e non solo
Articolo Successivo
Twitter: ora si possono ricevere messaggi diretti da chiunque
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020