Nokia: nel 2016 nuovo smartphone e non solo

di Redazione 21/04/2015

Nokia ha grandi progetti per il futuro e nel 2016 è pronta a lanciare sul mercato un nuovo smartphone assieme ad un device per la realtà virtuale. Sarebbe questa la contromossa del gruppo finlandese, che in seguito ad una forte crisi è stata costretta a cedere la divisione hardware a Microsoft nel 2013 per qualcosa come 5,44 miliardi di euro. Stando ai rumors riportati da ‘Re/code’, Nokia sarebbe pronta a reinserirsi nel mercato dei device mobili proprio l’anno prossimo e non è tutto, poiché nei laboratori finlandesi si starebbe lavorando ad un dispositivi che consenta all’azienda di sbarcare anche nel campo della realtà virtuale. Secondo ‘Re/code’, le indiscrezioni provengono direttamente da Richard Kerris, un ex dirigente che avrebbe rivelato come Nokia stia lavorando a diversi progetti, uno dei quali sarà di sicuro il lancio di un nuovo smartphone, sul quale molto probabilmente sarà presente il sistema operativo Android, anche se la notizia non può essere al momento confermata. Quel che è certo, invece, è che in seguito all’accordo con Microsoft, Nokia non potrà utilizzare il proprio marchio su un device fino al 31 dicembre 2015 e che lo stesso è concesso in licenza fino al terzo trimestre del 2016. Tradotto in soldoni: i finlandesi non se ne sono rimasti con le mani in mano, ma prima dell’ultimo trimestre dell’anno prossimo non immetteranno sul mercato nulla. Intanto i lavoro dei laboratori Nokia prosegue a ritmi sostenuti: è stato già progettato il tablet N1, realizzato fisicamente da Foxconn e distribuito in Cina; inoltre, è stata approntata l’app Z Launcher per dispositivi Android. Questo approccio traccia la linea per la produzione del nuovo smartphone: la progettazione sarà interna, mentre la realizzazione e la distribuzione toccheranno a terzi. Poco o nulla, infine, si sa sul device in via di realizzazione per sbarcare nella realtà virtuale.