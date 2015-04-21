Android Wear aggiornamento in arrivo. Ci sarà il Wi-Fi

Android Wear il sistema operativo di Google che equipaggia molti degli Smartwatch disponibili sul mercato e anche qualche altra periferica wearable sta per ricevere oggi un nuovo aggiornamento e probabilmente si tratta di uno degli update di maggior rilievo ricevuto da Android Wear fino ad oggi, previsto l'arrivo delle nuove "drawing emoj", supporto wi-fi e nuove gesture. Apparentemente prese singolarmente ciascuna di queste novità sembra un piccolo miglioramento, ma collettivamente rappresenta un aggiornamento di rilievo per Android Wear. La parte più divertente fra le novità in arrivo è probabilmente rappresentata dall'inserimento delle nuove "Drawing Emoj". In pratica invece di utilizzare una risposta preconfezionata o dettare una risposta allo smartwatch sarà possibile tracciare un'emoticon sullo schermo e Android Wear farà il possibile per convertirla in modo appropriato. Non è del tutto una novità. Google aveva già inserito questa stessa funzionalità la scorsa settimana all'interno dell'app Android Handwriting Input disponibile già dalla scorsa settimana. Lo sviluppo di questa funzionalità per un mercato potenzialmente di milioni di persone ciascuna delle quali ha uno stile di scrittura e di disegno molto diversa da quella di tutti gli altri è stato particolarmente complesso. "Molti volontari ci hanno inviato centinaia di migliaia di disegni" ha detto Jeff Chang product manager di Android Wear. Google ha utilizzato il materiale raccolto per sviluppare un riconoscimento della scrittura adeguata. Noi di TStyle abbiamo provato ad usare Android Handwriting ottenendo risultati altalenanti. La seconda innovazione introdotta con il nuovo aggioramento è relativa al Wi-Fi. I dispositivi con un Hardware Compatibile potranno rimanere sincronizzati con lo smartphone anche al di fuori della portata di una connessione bluetooth. In altre parole sarà sufficiente essere connessi ad una qualunque rete wireless per ricevere le notifiche anche a grande distanza dal telefono a cui lo smartwatch è connesso. Il supporto al Wi-Fi è una grande innovazione per Android Wear e molti dispositivi già equipaggiati con l'hardware necessario inizieranno a sfruttarlo in modo adeguato. È anche opportuno dire che allo stato attuale i dispositivi equipaggiati con Android Wear sono fortemente dipendenti da uno Smartphone per poter sfruttare a pieno le loro funzionalità. L'introduzione del Wi-Fi sarà utile in prospettiva futura, allo stato attuale invece la nuova funzionalità è intesa soprattutto come un'estensione del range d'utilizzo dello Smartwatch anche quando fuori dalla portata del telefono. La terza novità riguarda il modo in cui l'utente interagisce con lo schermo dello smartwatch e la durata delle batterie. Il nuovo aggiornamento prevede che oltre face, anche le applicazioni mostrino un quantitativo minimale di informazioni come per esempio l'orario anche quando l'utente non sta interagendo con lo smartwatch. In questo modo non sarà pià necessario accendere lo schermo per visualizzare l'orario quando sono attive per esempio app per il fitness o per la musica. La nuova funzionalità avrà anche un impatto sul consumo della batteria ovviamente. Allo stesso modo e con la stessa logica non sarà necessario accendere lo schermo per passare da una schermata all'altra ma sarà sufficiente un movimento del polso verso l'esterno o verso l'interno. Il primo smartwatch che sarà imesso sul mercato già con la nuova versione di Android Wear sarà il prossimo LG Urbane, gli altri device riceveranno l'update alla fine del prossimo mese. Per essere certi di quanto l'introduzione del Wi-Fi incida sul consumo delle batterie e quanto le nuove modalità di interazione dello schermo invece ne preservino il consumo sarà necessario aspettare ancora un po' di tempo.