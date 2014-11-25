Twitter lancia gli sconti collegati alla carta di credito

Twitter aveva già lanciato in Settembre la propria offerta per il commercio elettronico. Per la verità non molti di noi hanno ancora visto il famoso tastino "compra ora" che consente di comprare direttamente un oggetto linkato ad un tweet, ma è anche vero che il servizio è disponibile da Settembre per una percentuale limitata di utenti americani e che arriverà lentamente nel resto del mondo. A distanza di pochi mesi dall'annuncio del suo servizio di e-commerce, Twitter annuncia anche la disponibilità di un nuovo prodotto "Twitter Offers". Gli utenti di Twitter ben presto potrebbero vedere comparire nella timeline un tasto "Get Offer". Sostanzialmente si tratta di un'offerta collegata ad un prodotto. Il "Get Offer" sponsorizza uno sconto sul prezzo d'acquisto. Ad esempio un'offerta sconto di 2€ per gli utenti che acquistano almeno 10€ di un determinato prodotto. Agendo sul tasto Get Offer l'accettazione dell'offerta diventa automatica poiché direttamente collegata alla carta di credito. Nel momento in cui vengono spesi i famosi 10€ d'acquisto, lo sconto viene applicato automaticamente senza bisogno di inserire un particolare coupon. Per gli investitori questo rappresenta un ulteriore sistema per effettuare operazioni di marketing, per i clienti è chiaramente un vantaggio in termini di prezzo d'acquisto e comodità di utilizzo