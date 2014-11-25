C'era una volta il mouse, adesso c'è Flow
di Redazione
25/11/2014
Ci sono invenzioni talmente semplici ma talmente geniali da segnare un'epoca. Il mouse è sicuramente una di queste invenzioni. Probabilmente senza mouse il nostro modo di interagire con un computer oggi non sarebbe altrettanto efficace. Ma c'è un tempo in cui ogni cosa deve cedere il passo e fare largo al nuovo che emerge. Su Indiegogo c'è un progetto denominato Flow e se andasse a buon fine potrebbe rappresentare un serio competitor per il buon vecchio mouse. Flow ha la forma fisica di un cilindro molto basso, una piccola manopola molto simile a quella del volume che siamo abituati a vedere in molti apparecchi di uso comune. In realtà è un controller bluetooth che intercetta il movimento della mano o delle dita e li trasforma in input per le applicazioni in uso sul pc. Così per esempio per scorrere una foto a sinistra o a destra è sufficiente compiere il classico movimento dello swipe, senza neanche dover toccare fisicamente Flow ma semplicemente effettuando il movimento a qualche centimetro di distanza dal controller. Allo stesso modo aumentare o diminuire il volume degli altoparlanti corrisponde a posizionare il palmo della mano a distanza più o meno ravvicinata da flow. Si può ruotare lo schermo, utilizzando il movimento sincrono di pollice e indice sulla manopola, e si può usare lo stesso movimento per ruotare un oggetto sullo schermo e così via. Sempre attraverso il dito indice si può effettuare la classica operazione di scroll. I progettisti garantiscono che Flow interagisce in modo molto più naturale con i movimenti della mano e della dita. Il progetto è disponibile su Indiegogo, anche se i pezzi disponibili sono già quasi tutti esauriti. Ad ogni modo per portarvi a casa, magari per Natale, un Flow da mettere sotto l'albero, il prezzo da pagare è di 99$ [vimeo https://vimeo.com/112589339]
Articolo Precedente
Twitter lancia gli sconti collegati alla carta di credito
Articolo Successivo
Amazon vi troverà anche l'elettricista...