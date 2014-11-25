Amazon vi troverà anche l'elettricista...

Foto by Carl Malamud (CC BY 2.0)

Amazon è già un colosso mondiale del commercio elettronico che vende più o meno ogni genere di oggetto disponibile sul mercato, di solito anche a prezzi competitivi. Da oggi però potrebbe vendere anche qualcosa che non è facile trovare, almeno online. In alcune località americane sembrerebbe che Amazon abbia iniziato a stipulare dei contratti con artigiani locali in modo da poter offrire ai propri clienti anche servizi che presumono una presenza in loco da parte di un'operatore. Supponiamo ad esempio che abbiate deciso di comprare una TV. Con il nuovo servizio potreste anche trovare su Amazon l'elettricista che ve la viene a montare a casa. Funzionerebbe più o meno allo stesso modo con l'idraulico, il fabbro o l'imbianchino. Comprate una serie di rubinetti? potreste trovare su Amazon anche un idraulico disponibile nella vostra zona a venirveli a montare. Volete imbiancare le pareti di casa? potreste comprare su Amazon la vernice e trovare anche un imbianchino disponibile nella vostra città per completare l'opera. Il tutto ovviamente con piena soddisfazione dei clienti, ma anche dei merchant che in questo caso sarebbero tutti i professionisti che potrebbero offrire i loro servizi attraverso Amazon. I clienti non dovrebbero preoccuparsi di trovare uno specialista affidabile per eseguire i propri progetti, ma potrebbero scegliere in tranquillità formando la propria opinione sulla base dei feedback lasciati dagli altri utenti che già hanno sperimentato i servizi dell'artigiano di turno. D'altra parte i merchant potrebbero utilizzare Amazon per reperire nuovi clienti, per emettere le fatture, per gestire i propri appuntamenti tramite un comodo calendario. Per ora il servizio è attivo in via del tutto sperimentale in alcune città americane incluse New York e Seattle ma potrebbe diffondersi presto nelle altri parti del mondo dove Amazon è attivo. Certamente sarebbe un servizio rivoluzionario per certi versi, una comodità in più per i clienti, ed un affare per i merchant[youtube http://youtu.be/U-kPaNx_xD8]