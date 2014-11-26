Hush i tappi per le orecchie "intelligenti"
di Redazione
26/11/2014
Ci sono giorni in cui un solo desiderio occupa il nostro cervello, un solo potentissimo desiderio: dormire! Ed è proprio in quei giorni che con matematica puntualità accade l'irreparabile: il nostro vicino di casa ha organizzato la festa più chiassosa che mai un orecchio umano possa sopportare. Peggio ancora, il nostro compagno/compagna di letto sprofondato nel sonno più profondo russa in maniera così vigorosa da non consentirvi di ascoltare neanche il vostro pensiero. È in questi casi che una soluzione si fa largo nel vostro cervello: tappi per le orecchie! Ma i tappi per le orecchie hanno alcuni vantaggi, fra cui quello di consentirvi di dormire, ma anche alcuni svantaggi: ad esempio non potete sentire la sveglia, o altri suoni che invece potrebbero interessarvi. È qui che entrano in gioco questi speciali tappi per le orecchie intelligenti dal nome Hush. Gli Hush consentono un isolamento praticamente totale dall'ambiente esterno anche più elevato rispetto ai tappi tradizionali, ma soprattutto sono in grado di lasciare passare i suoni che realmente vi interessano. Così per esempio potete lasciare il vostro compagno beatamente russare la notte, ma vi garantirete di sentire la svegli al momento opportuno. I tappi Hush sono gestiti da un app collegata via Bluetooth e hanno un autonomia di circa 10 ore. Possono anche riprodurre alcuni suoni rilassanti come le onde del mare, il picchiettare della pioggia, o un fuoco scoppiettante se vi può aiutare a dormire. Allo stesso modo potete programmare la sveglia o isolare i rumori opportuni attraverso l'app collegata. Il progetto è attualmente disponibile su Kickstarter e per portarvi a casa un paio di tappi che vi garantiranno sonni tranquilli dovrete spendere circa 99$
Articolo Precedente
Star Wars 7 il trailer ufficiale (spiegato scena dopo scena)
Articolo Successivo
Twitter lancia gli sconti collegati alla carta di credito