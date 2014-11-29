Star Wars 7 il trailer ufficiale (spiegato scena dopo scena)

Ok, l'avevamo annunciato qui, un trailer di 88 secondi di Star Wars 7 il risveglio della forza sarebbe stato proiettato in alcune sale selezionate Venerdì 28 Novembre e così è stato. Ma, c'è di più: il trailer è stato diffuso anche in rete. Così da qualche giorno c'è qualche milioncino di fan delirante che guarda e riguarda gli 88 secondi del trailer con occhi sbarrati, bocca aperta e salivazione fuori misura. Per cui bando alle ciance ed ecco gli 88 secondi di cotanto trailer [youtube http://youtu.be/erLk59H86ww]

John Boyega e il pianeta di sabbia

Il robot rotolante

Arrivano i truppi!

La bella Daisy Ridley

L'alleanza ribelle

I brutti e cattivi