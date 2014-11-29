Star Wars 7 il trailer ufficiale (spiegato scena dopo scena)
29/11/2014
Ok, l'avevamo annunciato qui, un trailer di 88 secondi di Star Wars 7 il risveglio della forza sarebbe stato proiettato in alcune sale selezionate Venerdì 28 Novembre e così è stato. Ma, c'è di più: il trailer è stato diffuso anche in rete. Così da qualche giorno c'è qualche milioncino di fan delirante che guarda e riguarda gli 88 secondi del trailer con occhi sbarrati, bocca aperta e salivazione fuori misura. Per cui bando alle ciance ed ecco gli 88 secondi di cotanto trailer [youtube http://youtu.be/erLk59H86ww]
John Boyega e il pianeta di sabbiaLa prima scena si apre con l'inquadratura di un pianeta sabbioso, improvvisamente John Boyega fa la sua comparsa nella scena e va ad occupare quasi l'intero primo piano, lasciandosi le dune di sabbia del pianeta alle spalle. Chi ha letto questo articolo, sa che è possibile che si tratti del pianeta sabbioso deserto su cui John Boyega e Daisy Ridley potrebbero ritrovare la spada di Luke Skywalker e forse anche la sua mano. The Verge riporta che potrebbe trattarsi del pianeta Tatooine ma il dibattito è aperto. Secondo i rumors fin qui venuti fuori, è proprio il ritrovamento della spada di SkyWalker che da il via all'intera storia. John Boyega e Daisy Ridley daranno inizio ad una caccia per ritrovare l'amico perduto. Luke nel frattempo è probabilmente prigioniero degli inquisitori, una razza già conosciuta dagli amanti di Star Wars, ma che fino ad ora non era mai stata così protagonista come in questo episodio. Si tratta di una divisione segreta dell'intelligence imperiale formata da agenti passati al lato oscuro della forza. Curioso il look di John Boyega che indossa i panni di uno Stormtrooper e non abbiamo la benché minima idea del perché. Difficile ipotizzare come John Boyega possa essere finito dentro quei panni.
Il robot rotolanteLa seconda scena si apre con un robot che ha la testa molto simile a quella di C1-P8 mentre ha la parte bassa del corpo costituita da una sfera che è anche il motore su cui il robot si muove. Sullo sfondo ci sono alcune macchine che ricordano abbastanza da vicino i gusci utilizzati sul pianeta Tatooine. A noi ha ricordato molto Ollie, il robottino rotolante che sarà sicuramente uno dei regali di Natale più gettonati del 2014.
Arrivano i truppi!Nella terza scena fanno la loro comparsa per qualche secondo gli Stoormtrooper. Sempre secondo i rumors fin qui fuoriusciti, gli Stormtrooper sarebbero stati riuniti su un pianeta di ghiaccio per costruire una nuova arma in grado di distruggere l'intero universo. Un fermo immagine sulle maschere dei truppi rivela che sembrerebbero essere non molto differenti da quelle già venute fuori qualche tempo fa da un leak tirato fuori da Tom Hodges e riproposto dai siti di mezzo mondo. La novità è però che i truppi sono inquadrati mentre scendono da una nave stellare e questa è una novità in assoluta. [caption id="attachment_547" align="aligncenter" width="595"] I caschi degli stoormtrooper dal sito Indie Revolver[/caption]
La bella Daisy RidleyA questo punto fa la sua comparsa nel trailer anche Daisy Ridley altra protagonista del film e compagna di avventure di John Boyega. La giovane Daisy pilota uno strano veicolo, anche questo in pieno stile tatooine, una specie di evoluzione di uno sguscio ma più lineare e semplice.
L'alleanza ribelleIntorno al 45mo secondo irrompe nel trailer l'attore Oscar Isaac dotato di un caschetto su cui è evidente il simbolo dell'alleanza ribelle. Oscar Isaac è chiaramente alla guida di una X-Wing e altrettanto chiaramente non è da solo. Una squadra di X-Wing sorvola a forte velocità un lago e questo ci fa pensare che stia per avvenire una qualche battaglia, ma lontano dal pianeta Tatooine.
I brutti e cattiviI secondi più misteriosi del trailer sono quelli fra il 50 e il 54 quando un oscuro personaggio fa la sua comparsa aggirandosi in una foresta altrettanto oscura e misteriosa e tirando fuori alla fine uno spadone laser completamente rosso con addirittura un'elsa laser anche essa rossa. Che sia il nuovo comandante degli inquisitori? Ricordiamo che i leak fin qui fuoriusciti lo dipingevano come alto e magro, con gli occhi rossi incandescenti e una spada laser altrettanto rossa. Non completamente umano ma con alcune parti meccaniche, privo di maschere ma con una mascella in acciaio. Indierevolver aveva già pubblicato una foto di questo Big Big Boss che tutto sommato potrebbe essere molto vicina a quella della figura misteriosa che emerge dal trailer. [caption id="attachment_544" align="aligncenter" width="300"] Il capo degli inquisitori così come appare su Indie Revolver[/caption] Gli ultimi secondo del trailer sono tutti per il Millennium Falcon e per i TIE Fighters, ci saranno tutti e due!
