Twitter e la rivoluzione dei 140 caratteri: news in arrivo

di Redazione 15/09/2016

Ottime notizie all'orizzonte per tutti coloro che usano Twitter quotidianamente, per promuoversi o semplicemente vivere l'esperienza di un social più agile di Facebook. La piattaforma di Jack Dorsey si prepara infatti ad eliminare uno dei limiti più odiati dalla maggior parte degli iscritti, soprattutto da quelli più prolissi: i famosi 140 caratteri, che per molti rappresentano un ostacolo durante l'espressione di pensieri più articolati. La novità dovrebbe prendere piede dal 19 Settembre prossimo, e consisterà in un cambiamento a livello di design di piattaforma, per il quale si elimineranno automaticamente i caratteri relativi ai contenuti multimediali; dalle semplici foto, alle GIF, ai video YouTube o di altri servizi tra cui il celebre Vine, permettendo di avere più spazio per esprimere i propri pensieri. Questa piccola e grande rivoluzione di casa Twitter è una svolta da molto attesa, sia come rinnovamento del format generale di interazione tra utenti, che come valida carta da giocare sperando di poter ottenere nuovi utenti registrati, evento parecchio atteso dal social network che sta perdendo, negli ultimi mesi, qualche numero di troppo rispetto al grande rivale di sempre, Facebook. Twitter 140 caratteri: cosa cambierà e perché è importante Il rollout ufficiale di questo nuovo cambiamento permetterà anche di oscurare le menzioni di altri tweet, garantendoci uno spazio finalmente più libero da dedicare alla parola scritta. Il suo arrivo era già stato preannunciato mesi fa, proprio nei momenti di maggior crisi del social, in termini di frequenza quotidiana degli iscritti e dell'apertura di nuovi account, tuttavia mai portato in essere prima di oggi. Al momento non è dato sapere se anche i famigerati hashtag saranno considerati separatamente dal corpo di testo digitato, oppure parte dei 140 caratteri, in quanto l'indiscrezione di cui vi parliamo proviene dal magazine The Verge (che gode di buona autorevolezza, pur non trattandosi di fonte ufficiale). Twitter, interpellato in merito, non ha però commentato o smentito la notizia, segno evidente del fatto che un cambiamento importante sia comunque in arrivo entro il mese di Settembre. La manovra, che dovrebbe aumentare il numero di informazioni scambiate tra utenti e facilitare la comprensione, servirà a cambiare in meglio il trend al ribasso delle azioni di Twitter, al centro di un 2016 chiave per il suo futuro? Oltre all'integrazione prevista a breve con altri social, eliminare alcuni dei suoi limiti espressivi sembra essere davvero l'unica soluzione plausibile per renderlo ancora più popolato e diffuso.