WatchOS 3, le principali novità introdotte
di Redazione
15/09/2016
Le novità annunciate durante la conferenza Apple interessano anche gli utenti Apple Watch. Assieme all’uscita di iOS 10, il 16 settembre 2016 arriverà ufficialmente la nuova versione del sistema operativo per smartwatch. Chiamata WatchOS 3 si rivolge agli Apple Watch Series 2. Vediamo nel dettaglio i principali cambiamenti:
Centro di controllo:Con l’installazione di WatchOS 3 si nota fin da subito la presenza di una schermata per il controllo della app utilizzate di recenti e preferite. Il pannello sarà accessibile premendo il pulsante laterale dello smartwatch.
App Switcher:Il nuovo orologio Apple offre prestazioni decisamente più elevate, specialmente nell’apertura delle app. Tutte le applicazioni presenti si avvieranno più rapidamente e un nuovo pannello, una sorta di task manager, permetterà di passare rapidamente da un’app all'altra.
Tante nuove skin personalizzabili:L’aspetto estetico del quadrante sarà finalmente personalizzabile con nuove skin. La funzione è disponibile tramite la sezione My Faces ed è accessibile direttamente dall'iPhone associato allo smartwatch.
Scrittura a manoTramite la funzionalità Scribbil lo schermo dell’Apple Watch potrà essere utilizzato per tracciare, con simboli e lettere, il contenuto della risposta di un messaggio. Apple Watch convertirà la scrittura manuale in testo.
Maggiore attenzione a fitness e salute:Grazie a WatchOS 3 sarà più facile condividere le statistiche delle attività svolte con i propri amici o familiari. La condivisione delle attività è collegata all’app Messaggi, permettendo così agli utenti di congratularsi tra loro per gli obiettivi raggiunti. Interessante anche l'arrivo della nuova app Breathe che incoraggia gli utenti a prendersi un momento per dedicarsi alla respirazione e al relax. Non dimentichiamo che Apple Watch Series 2 ha incluse funzioni da fitness watch. Saranno infatti inclusi i parametri di allenamento più importanti come distanza, velocità, calorie, frequenza cardiaca e tempo di allenamento. I dati saranno visibili in un unico pannello, senza dover passare da una schermata all’altra.
Modalità SOSIn caso di emergenza o necessità improvvise, basterà tener premuto il tasto laterale dell'Apple Watch per far comparire i numeri di emergenza. Partirà poi un conto alla rovescia al quale dovrà seguire la conferma del numero da contattare, per eliminare le chiamate involontarie.
Articolo Precedente
Apple Watch 2: arriva la seconda serie di uno smartwatch atteso da mesi
Articolo Successivo
Twitter e la rivoluzione dei 140 caratteri: news in arrivo