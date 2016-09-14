Ubivade, la cintura smart che indica la strada

Ubivade, la cintura smart per la navigazione

Ubivade, la nascita dell'idea

Sono un designer italiano con la passione per i viaggi in moto. Ripetutamente ho avuto difficoltà durante il tragitto da percorrere. Dopo aver impostato la mia destinazione sullo smartphone, il sistema di navigazione interagiva con me solo con stimoli visivi ed uditivi e spesso ho perso di vista la strada per la poca visibilità dello schermo del telefono, ho sbagliato percorso e sempre sono arrivato a destinazione con la batteria scarica. Proprio per rendere la mia guida più confortabile è nato Ubivade. E’ concepito come l’inizio di un percorso volto ad amplificare e cogliere tutti quei dati che il nostro Human Umwelt per sua natura non riesce a percepire.

I dispositivi smart vanno davvero per la maggiore quest'anno e Ubivade è la nuova invenzione made in Italy pensata perLa sicurezza su strada non è da sottovalutare e Aci, nel lanciare una nuova campagna di sensibilizzazione, punta a ridurre gli incidenti mortali del 50% entro il 2020.Ed è proprio alla sicurezza che punta tutto Ubivade, una cintura smart fabbricata dai migliori artigiani italiani. Ideatada dal designer Marco Zagaria, il progetto si propone diIl dispositivo si presenta esteticamente come una classica cintura ma si collegata allo smartphone tramite Bluetooth 4.0. Tramite l'applicazione di navigazione si potrà impostare il percorso e il tipo di mezzo che si vuole utilizzare. Grazie a un intelligente sistema di feedback micro/tattili, i motorini presenti nella cintura avviseranno perUna volta scarico, Ubivade potrà essere semplicemente collegato a una presa USB. L'app dedicata è compatibile con Android e iOS. È inoltre in progettazione, che tramite la modalità assisnte, fornirà feeback tattili più frequenti, oltre che indicazioni vocali.Marco Zagaria ha spiegato, in un comunicato, ciò che lo ha portato alla realizzazione di Ubivade.