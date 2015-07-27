Twitter giro di vite sul copyright, vietato copiare i cinguettii
di Redazione
27/07/2015
Apparentemente la maggior parte degli account "usurpatori" sono costituiti da spammer che approfittano dell'estro degli autori per copiare e ridistribuire a proprio nome i tweet più interessanti.
Il social dei cinguettii comunque dispone di un sistema di protezione dei contenuti. Normalmente vengono segnalate violazioni per immagini o video, ma fino ad ora non erano molte le segnalazioni relative al diritto di copyright sui tweet.
In ogni caso eventuali segnalazioni vanno inoltrate a Twitter attraverso la form presente all'indirizzo https://support.twitter.com/forms/dmca. I responsabili del social, dopo avere indagato sulla bontà della richiesta, tipicamente invieranno una richiesta all'utente che ha commesso l'infrazione affinché cancelli il post incriminato entro dieci giorni dall comunicazione.
If you're wondering why Twitter complied with my copyright takedown requests. pic.twitter.com/MNzZPCHWNc— uh (@runolgarun) 25 Luglio 2015
