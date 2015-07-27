Slidenjoy kit di schermi magnetici per il monitor del notebook
di Redazione
27/07/2015
Sviluppatori web, graphic designer, fotografi, uomini d’affari, architetti, studenti, per tutti quelli che utilizzano quotidianamente un pc, che sia per professione o per diletto personale, a dicembre arriverà Slidenjoy, un kit di schermi magnetici che può raddoppiare o triplicare il monitor del notebook. Come una calamita, gli utenti possono collegare Slidenjoy alla parte posteriore del loro computer portatile e godere di una visualizzazione panoramica completa, oltre a poter condividere contenuti, vista la rotazione di 180 gradi che permette di ripiegarlo ai lati. Normalmente, qualsiasi tipo di attività facciamo davanti al notebook, ci ritroviamo sempre ad aprire infinite schede. Si sommano tutte sulla barra fino confondersi e a costringerci a cliccare su ognuna per trovare la seconda o la terza che abbiamo bisogno di consultare oltre a quella principale. Una soluzione sarebbe ridurre il formato delle pagine così da poterne visualizzare due sul desktop, perdendo a lungo andare qualche diottria, oppure collegare il notebook ad un monitor esterno per avere un’estensione e avere uno sguardo d’insieme più ampio. In ogni caso quest’ultima soluzione, per quanto efficace è comunque limitante e per nulla pratica, né tanto meno funzionale agli spostamenti. Slidenjoy, invece, è il sistema innovativo di schermi portatili che pur funzionando come i monitor tradizionali, si distingue per la facilità con cui si collega al pc e per essere sottile e molto più leggero. [youtube http://www.youtube.com/watch?v=NhHN3hKtYCs] Per una maggiore comodità e a seconda della necessità, gli schermi, caratterizzati da un pannello IPS a risoluzione 1920×1080, si richiudono scorrendo nella parte centrale che fa da raccoglitore. Si collegano al computer attraverso un cavo USB 2.0 o 3.0, che fornisce sia l’alimentazione che la trasmissione dei dati. Disponibili in tre differenti dimensioni, 13, 15 e 17 pollici e in diverse varianti di colori, compresa una limited edition, Slidenjoy può essere preordinato su Kickstarter: 199$ il prezzo per il modello base con un singolo schermo!
Articolo Precedente
Twitter giro di vite sul copyright, vietato copiare i cinguettii
Articolo Successivo
Motorola Moto G caratteristiche tecniche online per errore