Motorola Moto G caratteristiche tecniche online per errore

Non c'è pace per Motorola Moto G, l'atteso smartphone di Motorola che doveva essere presentato alla stampa il 28 Luglio è finito nuovamente online per errore. Questa volta è stato un rivenditore Brasiliano a pubblicare anticipatamente tutte le specifiche tecniche e le immagini del nuovo Moto G di terza generazione. Il post è stato immediatamente rimosso, ma non prima che tutto il contenuto delle pagine fosse catturato e divulgato in rete dai frequentatori del sito. Le immagini confermano che il nuovo Moto G avrà un processore quad-core da 1.4GHz e 2GB di Ram, superiore dunque all'attuale modello da 1.2Ghz, una telecamera principale da 13-Mp e una secondaria da 5Mp. Le immagini fin qui disponibili mostrano anche uno schermo 5'' 720p, 16GB di storage, supporto dual SIM (almeno per la versione brasiliana). Non è ancora certo se il Moto G disporrà di diverse versioni. È possibile che quello rappresentato dalle immagini provenienti dal Brasile sia una versione maggiorata del Motorola G, ma alcune voci sostengono che verrà commercializzata anche una versione con un equipaggiamento ridotto in termini di memoria e storage, probabilmente 1GB di Ram e 8GB di storage naturalmente con un prezzo inferiore a quello della versione più carrozzata. Attualmente comunque sono ignoti i prezzi. Il 28 Luglio il Moto G di terza generazione verrà finalmente presentato alla stampa, togliendo ogni dubbio anche sulle differenti versioni e sul prezzo di vendita