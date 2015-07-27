Le 5.000 App che consumano la batteria con la pubblicità fantasma
di Redazione
27/07/2015
"Queste app girano costantemente anche quando non sono realmente utilizzate, generando migliaia di richieste pubblicitarie invisibili ogni giorno su un singolo device... un'App maliziosa di questo genere è in grado di scaricare fino a 2GB di dati per giorno fra testo e dati utilizzati per comunicare con i server e i data providers, scaricando anche immagini e video che nessuno vedrà mai, causando un enorme consumo della batteria"Scrive Forensiq all'interno del rapporto.
"In 10 giorni di osservazione Forensiq ha controllato più di 12 milioni di periferiche mobile verificando che su ciascuna periferica è installata almeno una delle 5,000 App indentificate come fraudolente"Numeri da capogiro, per una truffa che consuma la batteria ed i dati a disposizione degli utenti per il download, e che contemporaneamente rende vani gli sforzi degli investitori pubblicitari. Unico modo per difendersi è installare un buon antivirus sul proprio smartphone
