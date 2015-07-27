Caricamento...

Le 5.000 App che consumano la batteria con la pubblicità fantasma

di Redazione

27/07/2015

Forensiq, società specializzata nello studio di frodi online pubblica oggi un rapporto allarmante sia per gli investitori pubblicitari, sia per gli utenti di smartphone e periferiche mobile. Sarebbero 5.000 le App contenenti al proprio interno del codice in grado di richiamare costantemente banner pubblicitari, invisibili agli utenti, ed emulare il comportamento umano come il click sul banner. Queste App continuerebbero a svolgere il proprio lavoro anche quando non utilizzate, generando costantamente visualizzazioni e click sui banner in modo fraudolento e fasullo senza nessuna interazione con gli utenti. La truffa è duplice. Da un lato le App emulano il comportamento utente, continuando a girare in background anche quando non utilizzate e generando visualizzazioni di banner senza che nessuno possa vederli, consumando la batteria del cellulare. D'altro lato proprio la mancata visualizzazione del banner a fronte comunque dell'emulazione della visualizzazione crea un danno all'investitore pubblicitario, che in questo modo non raggiunge realmente nessun cliente, pur avendo in cambio delle statistiche fittizie. La truffa non è nuova ed è già diffusa sui PC Desktop da tempo immemore. Ma dal punto di vista degli utenti mobile è ancora meglio congegnata, poiché tipicamente un utente è portato a pensare che un'App scaricata legalmente da uno store ufficiale non possa contenere al proprio interno meccanismi del genere.
"Queste app girano costantemente anche quando non sono realmente utilizzate, generando migliaia di richieste pubblicitarie invisibili ogni giorno su un singolo device... un'App maliziosa di questo genere è in grado di scaricare fino a 2GB di dati per giorno fra testo e dati utilizzati per comunicare con i server e i data providers, scaricando anche immagini e video che nessuno vedrà mai, causando un enorme consumo della batteria"
Scrive Forensiq all'interno del rapporto.
"In 10 giorni di osservazione Forensiq ha controllato più di 12 milioni di periferiche mobile verificando che su ciascuna periferica è installata almeno una delle 5,000 App indentificate come fraudolente"
Numeri da capogiro, per una truffa che consuma la batteria ed i dati a disposizione degli utenti per il download, e che contemporaneamente rende vani gli sforzi degli investitori pubblicitari. Unico modo per difendersi è installare un buon antivirus sul proprio smartphone
Redazione

