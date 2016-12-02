The Games Awards 2016, la premiazione dei videogiochi
di Redazione
02/12/2016
Ieri, primo dicembre 2016, si è tenuta la nuova edizione dei Games Awards 2016, cerimonia di premiazione annuale dedicata all'industria dei videogiochi. L'edizione del 2016 si è svolta presso il Microsoft Theater, a Los Angeles e ha visto anche la presentazione ufficiale di alcuni importanti titoli di prossimo arrivo. Tra questi è sicuramente degno di nota l'atteso Death Stranding di Hideo Kojima. Il celebre autore giapponese ha inoltre ricevuto uno speciale premio come "Icona dell’industria videoludica". https://www.youtube.com/watch?v=u5ZgaD7Y-jM
The Games Awards 2016, tra premiazioni e presentazioniTra le altre presentazioni ufficiali vi è stata quella di Guardians of the Galaxy - The Telltale Series, la nuova serie a episodi che Telltale Games sta sviluppando per PC, console e mobile. L'uscita è prevista nel 2017. Anche BioWare ha colto l'occasione dei Games Awards 2016 per mostrare nuovamente il gameplay di Mass Effect: Andromeda. L'uscita del gioco è prevista per una generica primavera 2017. Spazio anche al primo gameplay esteso di Prey, prossimo progetto del team di sviluppo Arkane Studios, la cui uscita sul mercato è prevista nel 2017 per PC, PS4 e Xbox One. https://www.youtube.com/watch?v=0gkkSOGWhXE Qui di seguito l'elenco di tutti i videogiochi vincitori, con una speciale sezione dedicata alle votazioni dei fan e videogiocatori. Votati dalla Giuria
- Gioco dell’anno: Overwatch
- Miglior Studio/Game Direction: Blizzard Entertainment
- Miglior narrativa: Uncharted 4: A Thief’s End
- Miglior direzione artistica: Inside
- Miglior musica/design del suono: Doom
- Miglior performance: Nolan North – Uncharted 4: A Thief’s End
- Gioco di maggiore impatto: That Dragon Cancer
- Miglior gioco indipendente: Inside
- Miglior gioco mobile/portatile: Pokémon Go
- Miglior gioco VR: Rez Infinite
- Miglior gioco action: Doom
- Miglior action/adventure: Dishonored 2
- Miglior gioco di ruolo: The Witcher 3: Wild Hunt – Bloood & Wine
- Miglior picchiaduro: Street Fighter V
- Miglior gioco per famiglie: Pokémon Go
- Miglior gioco di strategia: Civilization 6
- Miglior gioco sportivo/racing: Forza Horizon 3
- Miglior gioco multiplayer: Overwatch
- Miglior giocatore eSport: Coldzera
- Miglior Team eSport: Cloud9
- Miglior gioco eSport: Overwatch
- Trending Gamer: Boogie2988
- Gioco più atteso: The Legend of Zelda: Breath of the Wild
