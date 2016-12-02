Caricamento...

The Games Awards 2016, la premiazione dei videogiochi

02/12/2016

Ieri, primo dicembre 2016, si è tenuta la nuova edizione dei Games Awards 2016, cerimonia di premiazione annuale dedicata all'industria dei videogiochi. L'edizione del 2016 si è svolta presso il Microsoft Theater, a Los Angeles e ha visto anche la presentazione ufficiale di alcuni importanti titoli di prossimo arrivo. Tra questi è sicuramente degno di nota l'atteso Death Stranding di Hideo Kojima. Il celebre autore giapponese ha inoltre ricevuto uno speciale premio come "Icona dell’industria videoludica". https://www.youtube.com/watch?v=u5ZgaD7Y-jM

The Games Awards 2016, tra premiazioni e presentazioni

Tra le altre presentazioni ufficiali vi è stata quella di Guardians of the Galaxy - The Telltale Series, la nuova serie a episodi che Telltale Games sta sviluppando per PC, console e mobile. L'uscita è prevista nel 2017. Anche BioWare ha colto l'occasione dei Games Awards 2016 per mostrare nuovamente il gameplay di Mass Effect: Andromeda. L'uscita del gioco è prevista per una generica primavera 2017. Spazio anche al primo gameplay esteso di Prey, prossimo progetto del team di sviluppo Arkane Studios, la cui uscita sul mercato è prevista nel 2017 per PC, PS4 e Xbox One. https://www.youtube.com/watch?v=0gkkSOGWhXE Qui di seguito l'elenco di tutti i videogiochi vincitori, con una speciale sezione dedicata alle votazioni dei fan e videogiocatori. Votati dalla Giuria
  • Gioco dell’anno: Overwatch
  • Miglior Studio/Game Direction: Blizzard Entertainment
  • Miglior narrativa: Uncharted 4: A Thief’s End
  • Miglior direzione artistica: Inside
  • Miglior musica/design del suono: Doom
  • Miglior performance: Nolan North – Uncharted 4: A Thief’s End
  • Gioco di maggiore impatto: That Dragon Cancer
  • Miglior gioco indipendente: Inside
  • Miglior gioco mobile/portatile: Pokémon Go
  • Miglior gioco VR: Rez Infinite
  • Miglior gioco action: Doom
  • Miglior action/adventure: Dishonored 2
  • Miglior gioco di ruolo: The Witcher 3: Wild Hunt – Bloood & Wine
  • Miglior picchiaduro: Street Fighter V
  • Miglior gioco per famiglie: Pokémon Go
  • Miglior gioco di strategia: Civilization 6
  • Miglior gioco sportivo/racing: Forza Horizon 3
  • Miglior gioco multiplayer: Overwatch
Votati dai Fan
  • Miglior giocatore eSport: Coldzera
  • Miglior Team eSport: Cloud9
  • Miglior gioco eSport: Overwatch
  • Trending Gamer: Boogie2988
  • Gioco più atteso: The Legend of Zelda: Breath of the Wild
 
