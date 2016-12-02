The Games Awards 2016, la premiazione dei videogiochi

The Games Awards 2016, tra premiazioni e presentazioni

Arkane Studios, la cui uscita sul mercato è

Gioco dell’anno: Overwatch

Miglior Studio/Game Direction: Blizzard Entertainment

Miglior narrativa: Uncharted 4: A Thief’s End

Miglior direzione artistica: Inside

Miglior musica/design del suono: Doom

Miglior performance: Nolan North – Uncharted 4: A Thief’s End

Gioco di maggiore impatto: That Dragon Cancer

Miglior gioco indipendente: Inside

Miglior gioco mobile/portatile: Pokémon Go

Miglior gioco VR: Rez Infinite

Miglior gioco action: Doom

Miglior action/adventure: Dishonored 2

Miglior gioco di ruolo: The Witcher 3: Wild Hunt – Bloood & Wine

Miglior picchiaduro: Street Fighter V

Miglior gioco per famiglie: Pokémon Go

Miglior gioco di strategia: Civilization 6

Miglior gioco sportivo/racing: Forza Horizon 3

Miglior gioco multiplayer: Overwatch

Miglior giocatore eSport: Coldzera

Miglior Team eSport: Cloud9

Miglior gioco eSport: Overwatch

Trending Gamer: Boogie2988

Gioco più atteso: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Ieri, primo dicembre 2016, si è tenuta, cerimonia di premiazione annuale dedicata all'industria dei videogiochi. L'edizione del 2016 si è svolta presso il Microsoft Theater, a Los Angeles e ha visto anche la presentazione ufficiale di alcuni importanti titoli di prossimo arrivo. Tra questi è sicuramente degno di nota l'atteso Death Stranding di Hideo Kojima. Il celebre autore giapponese ha inoltre ricevuto uno speciale premio come. https://www.youtube.com/watch?v=u5ZgaD7Y-jMTra le altre presentazioni ufficiali vi è stata quella di, la nuova serie a episodi che Telltale Games sta sviluppando per PC, console e mobile. L'uscita è prevista nel 2017. Anche BioWare ha colto l'occasione dei Games Awards 2016 per mostrare nuovamente il gameplay diL'uscita del gioco è prevista per una generica primavera 2017. Spazio anche al primo gameplay esteso di, prossimo progetto del team di sviluppoprevista nel 2017 per PC, PS4 e Xbox One. https://www.youtube.com/watch?v=0gkkSOGWhXE Qui di seguito l'elenco di tutti i videogiochi vincitori, con una speciale sezione dedicata alle votazioni dei fan e videogiocatori.