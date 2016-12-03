Home Gadget e Curiosità Huawei Fit arriva in Italia: ecco il nuovo smartwatch personal trainer

03/12/2016

Il nuovo smartwatch con specifiche funzioni per il fitness tracking di Huawei, Huawei Fit, è arrivato anche in Italia con un carico di nuove sorprese per gli amanti dell'attività fisica. Chi di noi si è interessato alla presentazione di Mate 9, il nuovo phablet della casa cinese, ricorderà probabilmente anche Fit, che ha debuttato in pubblico proprio durante il lancio del nuovo top di gamma. Il wearable è molto simile a un popolare smartwatch Pebble (che si prepara ad essere acquisita dall'ex rivale Fitbit a breve), ovvero Time Round. Nonostante non manchino le tipiche funzioni smartwatch, Huawei Fit nasce per essere un allenatore virtuale personale, con il quale possiamo impostare i nostri piani di corsa, camminata, ginnastica a corpo libero e allenamento generale, mentre monitoriamo i nostri battiti cardiaci e ovviamente le calorie bruciate nello sforzo. La collaborazione di Huawei con Firstbeat, focalizzata sull'estrapolazione di dati per benessere e salute a partire da dati rilevati da dispositivi digitali di nuova generazione, rende questi parametri particolarmente precisi e vicini ad una rappresentazione ideale del nostro stato di salute, su cui potremo intervenire impostando un piano personalizzato di esercizi. Huawei Fit: la risposta ideale agli smartwatch moderni per sport Non mancano, chiaramente, le funzioni base che fanno di Huawei Fit un buon smartwatch anche per chi non ha specifiche esigenze dal punto di vista dello sport: lettura SMS, chiamate e notifiche provenienti da servizio mail o dai nostri social network non mancheranno. Il design del dispositivo è circolare, molto sottile e leggero, con cassa in alluminio e zero pulsanti fisici ai lati, dal momento che il display è in modalità always-on e non necessita di particolari accorgimenti per tornare operativo. Il cinturino è realizzato in flessibile silicone, ergonomico e adatto a chi è sempre in movimento. Ovviamente, Huawei Fit è preparato ad affrontare immersioni subacquee, fino a 50 metri di profondità, essendo dotato di certificazione standard IP68. Lo schermo è purtroppo monocromatico e misura 1,04 pollici; si tratta comunque di un accorgimento particolare per risparmiare batteria. Il display è dotato di un sensore di luminosità in grado di attivarsi quando necessario e per concludere la combinazione giroscopio + accelerometro rilevano alla perfezione il movimento dell'atleta, registrando tra i principali parametri anche tempi di recupero fisico, numero di giri percorsi e qualità del sonno. Possiamo scegliere di utilizzare lo smartwatch Huawei Fit come un piccolo trainer personale, dal momento che è inclusa una app (Huawei Wearer), studiata per iOS ed Android, con la quale potremo creare sessioni di allenamento personalizzato a seconda dei nostri obiettivi: tutto questo, semplicemente grazie ad uno smartwatch nato in origine per motivi di design, che si sono poi tramutati saggiamente in funzionalità e versatilità per i più sportivi.