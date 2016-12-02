Home Mobile Nokia lancerà due nuovi smartphone Android nel 2017

Nokia lancerà due nuovi smartphone Android nel 2017

di Redazione 02/12/2016

Nokia prepara il grande ritorno nel 2017 con due nuovi smartphone dotati di sistema operativo Android. I nuovi dispositivi saranno commercializzati da Hmd Global e prodotti da Foxconn. Insomma, dopo l’annuncio fatto dal marchio Nokia nel maggio di questo anno, torneranno ufficialmente sul mercato i telefonini finlandesi che per certi versi hanno fatto la storia di questo tipo di dispositivi. La novità più importante, però, è che si tratterà di smartphone dotati di sistema operativo Android. Come riferiscono le agenzie stampa, l’iniziativa è stata presa da Hmd Global, società che ha rilevato il brand Nokia, che nel 2013 era stato acquistato da Microsoft, ma che non ha ottenuto i risultati sperati abbandonando sostanzialmente l’impresa. La produzione dei nuovi dispositivi è stata affidata a Foxconn e come conferma l’amministratore delegato di Hmd, ex responsabile delle vendite di Nokia, Arto Nummela, le ambizioni del nuovo progetto sono altissime: “Vogliamo diventare uno degli attori più importanti del settore smartphone”, dichiara all’agenzia Reuters. Nokia rientra così in un mercato che attualmente è occupato da Samsung per il 22,8%, seguita da Apple (11,7%) e Huawei (9,3%), azienda in forte crescita negli ultimi tempi. Nokia: i primi due nuovi smartphone Stando alle indiscrezioni che circolano in Rete, il primo (ri)lancio Nokia avverrà con due smartphone, che avranno con ogni probabilità uno schermo di grandezza da 5″ e uno da 5,5″, entrambi full HD. Il processore dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 430 da 1,4 GHz, RAM rispettivamente da 2 GB e 3 GB e una memoria interna di partenza da 16 GB. Uno dei punti di forza dovrebbero essere le fotocamere: si parla di 13 o 16 MegaPixel per quella posteriore, 8 Megapixel per quella frontale. Il sistema operativo di base dovrebbe essere Android 7.0 Nougat e il prezzo non dovrebbe superare i 200 euro, trattandosi di smartphone di fascia medio-bassa.