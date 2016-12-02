Nokia lancerà due nuovi smartphone Android nel 2017
di Redazione
02/12/2016
Nokia: i primi due nuovi smartphoneStando alle indiscrezioni che circolano in Rete, il primo (ri)lancio Nokia avverrà con due smartphone, che avranno con ogni probabilità uno schermo di grandezza da 5″ e uno da 5,5″, entrambi full HD. Il processore dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 430 da 1,4 GHz, RAM rispettivamente da 2 GB e 3 GB e una memoria interna di partenza da 16 GB. Uno dei punti di forza dovrebbero essere le fotocamere: si parla di 13 o 16 MegaPixel per quella posteriore, 8 Megapixel per quella frontale. Il sistema operativo di base dovrebbe essere Android 7.0 Nougat e il prezzo non dovrebbe superare i 200 euro, trattandosi di smartphone di fascia medio-bassa.
Articolo Precedente
The Games Awards 2016, la premiazione dei videogiochi
Articolo Successivo
AirPods Apple in arrivo a breve: le ultime news
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020