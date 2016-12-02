Home Apple AirPods Apple in arrivo a breve: le ultime news

di Redazione 02/12/2016

Tim Cook avrebbe finalmente confermato l'arrivo delle discusse AirPods, gli auricolari per dispositivi Apple che sostituiranno le classiche cuffie per jack da 3,5 mm che hanno ispirato anche in altri produttori una rivoluzione nel mondo dell'audio digitale molto simile. Mancherebbero poche settimane alla reperibilità ufficiale, secondo un'indiscrezione che vede il CEO Apple rispondere ad una richiesta di un utente in merito alla vicenda. Non dovremo quindi attendere il prossimo Marzo per reperire le nuovissime AirPods, come speculato qualche settimana fa: Cook avrebbe risposto positivamente alla richiesta via e-mail di un utente, desideroso di conoscere la data del debutto degli auricolari. Il dubbio è comprensibile, dal momento che essendo iPhone 7 sprovvisto di jack 3,5 millimetri, costringe gli utenti ad alternare il collegamento delle EarPods a quello della ricarica. Cook avrebbe confermato il rilascio delle AirPods Apple per le prossime settimane: non è assicurato l'arrivo per il prossimo Natale, tuttavia l'attesa è stata ridotta di qualche mese; ciò significa che secondo questi rumor non si dovrà attendere oltre Gennaio per l'arrivo delle nuove cuffie auricolari. AirPods Apple: il nuovo audio digitale della casa di Cupertino Le AirPods, che proprio in questi giorni vengono valutate "invenzione dell'anno" dal Time, sono spesso state in bilico tra diverse release date, che prevedevano anche un arrivo in primavera assieme ai nuovi iPad Pro. Il 2016 rimane ancora una data piuttosto improbabile, malgrado la conferma della disponibilità immediata degli auricolari. Le cuffie wireless di Apple hanno comunque iniziato a far trapelare alcune specifiche tecniche importanti, tra cui le 5 ore di autonomia, la presenza di un charging case con 24 ore extra di batteria e un form factor molto simile a quello delle EarPods che già conosciamo, eccezion fatta per l'assenza di un cavo, ovviamente, e l'aggiunta della connettività Bluetooth. A dispetto dell'opinione di molti utenti, le AirPods Apple sembrano aderire meglio al padiglione auricolare di quanto pensato, dopo alcuni dubbi iniziali che prevedevano problemi per gli user più attivi che le avrebbero indossate durante l'attività sportiva. Oltre a ciò, il pairing wireless tra dispositivi avviene immediatamente tra tutti gli iDevice, tramite il servizio iCloud, configurando quindi un ambiente in cui il funzionamento di Bluetooth LE (low energy, per il risparmio energetico) diventa essenziale all'efficienza della modalità di comunicazione tra cuffie, smartphone e tablet Apple. Considerato ciò, non ci resta che attendere l'effettiva release date delle AirPods, per inaugurare ufficialmente la nuova era dell'audio digitale creata dalla casa di Cupertino.