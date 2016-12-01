Facebook, i giochi arcade sbarcano su Messenger
di Redazione
01/12/2016
Facebook Messenger diventa più divertente introducendo la possibilità di sfidarsi con gli amici ad alcuni giochi arcade direttamente nelle conversazioni dell’app di messaggistica. La notizia è stata data direttamente dal team di sviluppo di Facebook, tramite il proprio blog ufficiale. Una lunga lista di titoli arcade di stampo classico sono stati integrati direttamente nella chat. Tra questi vi sono alcuni titoli piuttosto famosi: Pac-Man, Space Invaders, Track & Field 100M, Galaga e tantissimi altri.
Facebook Instant Games, il divertimento arriva su MessengerInstant Games richiede l’ultima versione dell’app Messenger per iOS ed Android ed è disponibile in 30 paesi. Tra i giochi disponibili troviamo anche Galaga, Arkanoid, Space Invaders, Track & Field 100M, Shuffle Cats Mini, Hex, Everwing, Endless Lake, Templar 2048, The Tribez: Puzzle Rush, 2020 Connect, Puzzle Bobble, Zookeeper, Brick Pop e Wordalot Express. I giochi sono sviluppati con linguaggio HTML5 e sono completamente cross-platform: possono quindi essere avviati e giocati sia su web che mobile. I giochi saranno integrati direttamente nella chat e permettendo quindi ai giocatori di sfidarsi tra loro. Per avviare un gioco basterà premere il simbolo del controller, scegliendo uno dei titoli della lista. Sono richiesti un minimo da due a quattro giocatori per far partire i giochi. Gli Instant Games di Messenger potranno quindi divertire anche gli amici presenti all’interno della conversazione di un gruppo. Alla fine della partita verrà reso disponibile all’interno della conversazione il punteggio finale, da condividere eventualmente su Facebook o in altre conversazioni. Si potranno scoprire i giochi disponibili anche cercando nella casella di ricerca di Messenger o sul News Feed di Facebook.
