Super Mario Run disponibile al download: come averlo
di Redazione
16/12/2016
Super Mario Run è disponibile al download da poche ore anche in Italia. Lo possono avere i possessori di dispositivi mobili dotati di sistema operativo iOS. Ad inizio del 2017, il videogame sarà disponibile anche per gli utenti che detengono dispositivi con sistema operativo Android, ma intanto andiamo a vedere quali siano le caratteristiche di questo attesissimo gioco. Per scaricare Super Mario Run, bisogna andare sull’App Store tramite il proprio iPhone o iPad, oppure raggiungere tramite browser web l’indirizzo messo appositamente a disposizione dal pomeriggio del 15 febbraio. Il videogame è in lingua italiana, “pesa” poco più di 200 MB e il download è gratuito. I requisiti sono il sistema operativo iOPS a partire dalla versione 8.
Super Mario Run: le caratteristiche del giocoSecondo alcuni addetti ai lavori, il gioco potrebbe avere sul mercato lo stesso impatto avuto fin qui da Pokémon Go. Stiamo parlando del primo gioco della serie platform d’azione Super Mario Bros per dispositivi mobili e la novità assoluta è che si potrà giocare anche con una sola mano, perché la corsa di Mario è autonoma. Nella versione “free”, il videogame consente di giocare solo tre livelli. Le modalità di gioco disponibili sono tre: - Mondi: consta di sei mondi con quattro livelli ciascuno da conquistare collezionando monete d’oro; le monete speciali rosa, azzurre e nere si trovano invece in tutto il gioco; - Sfide Toad: l’obiettivo è quello di percorrere livelli ad hoc con lo scopo di impressionare i funghetti amici di Mario e collezionare punti da spendere nel gioco o sfidando a distanza altri giocatori tramite multiplayer; - Regno: con i punti Toad accumulati nelle Sfide Toad e le monete raccolte nei Mondi, si possono acquistare diversi elementi. Coloro i quali non si accontentassero dei livelli gratuiti, possono scaricare la versione completa tramite App Store a 9,99 euro.
