Android Wear Developer Preview 4 novità: autenticazione e pagamenti più veloci

di Redazione 16/12/2016

Android Wear 2.0 continua la sua fase di sviluppo e pubblica la sua nuova Developer Preview 4, nonostante i rallentamenti che hanno inciso fortemente sulle tempistiche di rilascio degli aggiornamenti da casa Google. Big G non si è comunque arresa e ha preparato per fine 2016 una delle anteprime più interessanti per Wear 2.0 dal punto di vista dell'interazione con il login e la gestione degli acquisti in-app da smartwatch. Nonostante la versione definitiva dell'OS non potrà dirsi pronta entro fine anno, Google ha deciso di aprire ai suoi sviluppatori un'autenticazione più veloce: ora basterà toccare il quadrante del nostro smartwatch per accedere in via remota su smartphone ai servizi ed alle app che richiedono le nostre credenziali. In questo modo, l'interazione tra dispositivi diventa più snella e veloce, dal momento che tutte le informazioni necessarie transitano tra i due device attraverso un server remoto. Rimane da verificare la questione sicurezza, a cui i developer del mondo Android Wear dedicheranno però la consueta attenzione. Android Wear 2.0 Developer preview 4: arrivano gli acquisti in-app Una delle novità più importanti per chi usa il proprio smartwatch come complemento ideale dello smartphone, è però il supporto Android Wear agli acquisti in-app. Le procedure vengono autorizzate tramite l'inserimento di un classico PIN a 4 cifre, che rende sicuramente più facile e rapida la transazione. Questa nuova intuizione di Google sembra proprio essere derivata dal nuovo "tap to pay", la funzione per wearable payments che la casa di Mountain View potrà offrire a colossi come Samsung e Apple per automatizzare e rendere più facili le transazioni di moneta: sarà quindi del tutto plausibile vedere qualcosa di simile all'opera anche su smartwatch, a partire dal 2017. Le ultime correzioni della nuova Developer Preview 4 riguardano il ritorno agli swipe per l'archiviazione di tutte le notifiche ricevute, così come il download di app affini a quelle già scaricate da Play Store. I due smartwatch candidati a testare questa nuova versione incompleta ma funzionale di Android Wear sono al momento due, sicuramente nomi che conosciamo bene: Huawei Watch e l'apprezzato LG Watch Urbane 2nd edition: la lista potrebbe allungarsi entro qualche settimana, permettendo così a Google di poter sperare di essere protagonista del mondo smartwatch nel 2017.