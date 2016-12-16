Android Wear Developer Preview 4 novità: autenticazione e pagamenti più veloci
16/12/2016
Android Wear 2.0 Developer preview 4: arrivano gli acquisti in-appUna delle novità più importanti per chi usa il proprio smartwatch come complemento ideale dello smartphone, è però il supporto Android Wear agli acquisti in-app. Le procedure vengono autorizzate tramite l'inserimento di un classico PIN a 4 cifre, che rende sicuramente più facile e rapida la transazione. Questa nuova intuizione di Google sembra proprio essere derivata dal nuovo "tap to pay", la funzione per wearable payments che la casa di Mountain View potrà offrire a colossi come Samsung e Apple per automatizzare e rendere più facili le transazioni di moneta: sarà quindi del tutto plausibile vedere qualcosa di simile all'opera anche su smartwatch, a partire dal 2017. Le ultime correzioni della nuova Developer Preview 4 riguardano il ritorno agli swipe per l'archiviazione di tutte le notifiche ricevute, così come il download di app affini a quelle già scaricate da Play Store. I due smartwatch candidati a testare questa nuova versione incompleta ma funzionale di Android Wear sono al momento due, sicuramente nomi che conosciamo bene: Huawei Watch e l'apprezzato LG Watch Urbane 2nd edition: la lista potrebbe allungarsi entro qualche settimana, permettendo così a Google di poter sperare di essere protagonista del mondo smartwatch nel 2017.
