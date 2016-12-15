I 10 videogiochi da regalare a Natale

Final Fantasy XV Super Mario Maker 3DS Star Wars Battlefront Rouge One Scarif The Last Guardian Call of Duty Infinite Warfare Dishonored 2 Watch Dogs 2 Pokémon Sole e Luna Dead Rising 4 Titanfall 2

Final Fantasy XV (29 novembre su PS4 e Xbox One)

Super Mario Maker (2 dicembre su 3DS)

Star Wars Battlefront: Rogue One Scarif (6 dicembre su PlayStation 4, Xbox One, PC)

The Last Guardian (6 dicembre su PlayStation 4)

Call of Duty Infinite Warfare (4 novembre su PC, Ps4, Xbox One)

Dishonored 2 ( 11 novembre su PC, Ps4, Xbox One)

Watch Dogs 2 (15 novembre su PC, PS4, Xbox One)

Pokémon Sole e Luna (23 novembre su Nintendo 3DS)

Dead Rising 4 (6 dicembre su Xbox One e PC)

Titanfall 2 (28 ottobre su PC, PS4 e Xbox One)

EA e Activision tornano con il sequel del loro massiccio titolo multiplayer. Titanfall 2 è più grande e ricco di contenuti rispetto al primo capitolo della saga. Un titolo che gli amanti degli FPS non dovrebbero farsi scappare.

Amanti dei videogiochi, cercateda fare all'amico (o anche amica, eh) nerd come voi? Siete capitati nel posto giusto. Abbiamo redatto un elenco dei migliori titoli per PC, PlayStation 4 e Xbox One usciti negli ultimi mesi, con una particolare selezione traVediamo nel dettaglio, per ognuno di quelli elencati, perchè veramente meritano l'acquisto.https://www.youtube.com/watch?v=SZymd6r4wGg Dopo un'attesa sembrata infinita, l'ultimo lavoro di Hajime Tabata arriva nella case dei videogiocatori. Pubblicato da Square Enix, Final Fantasy XV offre una modalità single player dedicata ai "vecchi" amanti della saga, oltre che una nuova modalità multiplayer online.https://www.youtube.com/watch?v=9zhE5Sb45O4 L'idraulico più famoso dei videogiochi è arrivato finalmente anche sulla console Nintendo 3DS. Un arrivo che era plausibile, visto il successo che il titolo aveva ottenuto su Wii U. Il videogioco plaftorm a scorrimento laterale permetterà di sfruttare tutte le funzionalità della console portatile. Dai spazio alla fantasia e crea i livelli da condividere con altri giocatori. Con la console portatile Nintendo è anche disponibile la modalità cooperativa, per chiedere a un amico di collaborare alla creazione del livello.https://www.youtube.com/watch?v=J48gd0GZGWk Star Wars Battlefront si arricchirà con una nuova espansione che celebra l'arrivo al cinema dello spin-off della saga. Il DLC introdurrà quattro mappe extra, di cui una ambientata sul pianeta di Scarif, due personaggi aggiuntivi e una nuova modalità che include le infiltrazioni nello spazio.https://www.youtube.com/watch?v=fL2zzgW6YOo Ci sono voluti ben nove anni di sviluppo ma ora The Last Guardian è finalmente arrivato su PlayStation 4. L'avventura creata da Fumito Ueda, ripercorre le orme di ICO e Shadow of the Colossus, raccontando le vicende di un'amicizia tra un ragazzino e Trico, una strana bestia che sembra uscita da un racconto mitologico.https://www.youtube.com/watch?v=EeF3UTkCoxY A novembre è uscito il nuovo capitolo di Call of Duty. Infinite Warfare è un acquisto immancabile per gli amanti del franchise e contiene le classiche modalità e quella zombie, amata da tutti i giocatori.https://www.youtube.com/watch?v=UnsDyv-TtJg È finalmente arrivato l'atteso seguel di Dishonored e i giocatori potranno scegliere di affrontare l'avventura scegliendo se vestire i panni di Emily o del Corvo. Il secondo capitolo del videogioco Bethesda offrirà ore di divertimento agli amanti dell'avventura e dello stealth.https://www.youtube.com/watch?v=ixDxJ_X1pfo Dopo un'attesa lunghissima, Ubisoft torna alla carica con il secondo capitolo di Watch Dogs. I giocatori torneranno quindi a vestire i panni di un abile hacker nella città di San Francisco. Il titolo offrirà anche elementi di gameplay innovativi come l'utilizzo di droni.https://www.youtube.com/watch?v=Byx5lTlpv0k I Pokémon sono tornati, siete pronti ad acchiapparli tutti? Nintendo e The Pokémon Company permetteranno di vestire i panni di giovani allenatori di Pokémon sulla console portatile Nintendo 3DS.https://www.youtube.com/watch?v=ka0DD-C6iMw Tre anni dopo la sua avventura, Frank West è pronto a tornare alla carica. La città di Willamette, nel Colorado, è infestata da un'epidemia di zombie. Toccherà a Frank West debellarla, ovviamente armato fino ai denti.https://www.youtube.com/watch?v=EXwdWuSuiYA