I 10 videogiochi da regalare a Natale
di Redazione
15/12/2016
Amanti dei videogiochi, cercate il perfetto regalo di Natale da fare all'amico (o anche amica, eh) nerd come voi? Siete capitati nel posto giusto. Abbiamo redatto un elenco dei migliori titoli per PC, PlayStation 4 e Xbox One usciti negli ultimi mesi, con una particolare selezione tra i migliori in circolazione.
I 10 videogiochi da regalare a Natale
- Final Fantasy XV
- Super Mario Maker 3DS
- Star Wars Battlefront Rouge One Scarif
- The Last Guardian
- Call of Duty Infinite Warfare
- Dishonored 2
- Watch Dogs 2
- Pokémon Sole e Luna
- Dead Rising 4
- Titanfall 2
Final Fantasy XV (29 novembre su PS4 e Xbox One)https://www.youtube.com/watch?v=SZymd6r4wGg Dopo un'attesa sembrata infinita, l'ultimo lavoro di Hajime Tabata arriva nella case dei videogiocatori. Pubblicato da Square Enix, Final Fantasy XV offre una modalità single player dedicata ai "vecchi" amanti della saga, oltre che una nuova modalità multiplayer online.
Super Mario Maker (2 dicembre su 3DS)https://www.youtube.com/watch?v=9zhE5Sb45O4 L'idraulico più famoso dei videogiochi è arrivato finalmente anche sulla console Nintendo 3DS. Un arrivo che era plausibile, visto il successo che il titolo aveva ottenuto su Wii U. Il videogioco plaftorm a scorrimento laterale permetterà di sfruttare tutte le funzionalità della console portatile. Dai spazio alla fantasia e crea i livelli da condividere con altri giocatori. Con la console portatile Nintendo è anche disponibile la modalità cooperativa, per chiedere a un amico di collaborare alla creazione del livello.
Star Wars Battlefront: Rogue One Scarif (6 dicembre su PlayStation 4, Xbox One, PC)https://www.youtube.com/watch?v=J48gd0GZGWk Star Wars Battlefront si arricchirà con una nuova espansione che celebra l'arrivo al cinema dello spin-off della saga. Il DLC introdurrà quattro mappe extra, di cui una ambientata sul pianeta di Scarif, due personaggi aggiuntivi e una nuova modalità che include le infiltrazioni nello spazio.
The Last Guardian (6 dicembre su PlayStation 4)https://www.youtube.com/watch?v=fL2zzgW6YOo Ci sono voluti ben nove anni di sviluppo ma ora The Last Guardian è finalmente arrivato su PlayStation 4. L'avventura creata da Fumito Ueda, ripercorre le orme di ICO e Shadow of the Colossus, raccontando le vicende di un'amicizia tra un ragazzino e Trico, una strana bestia che sembra uscita da un racconto mitologico.
Call of Duty Infinite Warfare (4 novembre su PC, Ps4, Xbox One)https://www.youtube.com/watch?v=EeF3UTkCoxY A novembre è uscito il nuovo capitolo di Call of Duty. Infinite Warfare è un acquisto immancabile per gli amanti del franchise e contiene le classiche modalità e quella zombie, amata da tutti i giocatori.
Dishonored 2 ( 11 novembre su PC, Ps4, Xbox One)https://www.youtube.com/watch?v=UnsDyv-TtJg È finalmente arrivato l'atteso seguel di Dishonored e i giocatori potranno scegliere di affrontare l'avventura scegliendo se vestire i panni di Emily o del Corvo. Il secondo capitolo del videogioco Bethesda offrirà ore di divertimento agli amanti dell'avventura e dello stealth.
Watch Dogs 2 (15 novembre su PC, PS4, Xbox One)https://www.youtube.com/watch?v=ixDxJ_X1pfo Dopo un'attesa lunghissima, Ubisoft torna alla carica con il secondo capitolo di Watch Dogs. I giocatori torneranno quindi a vestire i panni di un abile hacker nella città di San Francisco. Il titolo offrirà anche elementi di gameplay innovativi come l'utilizzo di droni.
Pokémon Sole e Luna (23 novembre su Nintendo 3DS)https://www.youtube.com/watch?v=Byx5lTlpv0k I Pokémon sono tornati, siete pronti ad acchiapparli tutti? Nintendo e The Pokémon Company permetteranno di vestire i panni di giovani allenatori di Pokémon sulla console portatile Nintendo 3DS.
Dead Rising 4 (6 dicembre su Xbox One e PC)https://www.youtube.com/watch?v=ka0DD-C6iMw Tre anni dopo la sua avventura, Frank West è pronto a tornare alla carica. La città di Willamette, nel Colorado, è infestata da un'epidemia di zombie. Toccherà a Frank West debellarla, ovviamente armato fino ai denti.
Titanfall 2 (28 ottobre su PC, PS4 e Xbox One)https://www.youtube.com/watch?v=EXwdWuSuiYA
EA e Activision tornano con il sequel del loro massiccio titolo multiplayer. Titanfall 2 è più grande e ricco di contenuti rispetto al primo capitolo della saga. Un titolo che gli amanti degli FPS non dovrebbero farsi scappare.
Articolo Precedente
Android Wear Developer Preview 4 novità: autenticazione e pagamenti più veloci
Articolo Successivo
Yahoo: hacker violano 1 miliardo di account, "cambiate password"