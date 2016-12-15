Yahoo: hacker violano 1 miliardo di account, "cambiate password"
di Redazione
15/12/2016
Yahoo hackerato: cosa è stato "preso" agli utenti?Ma cosa è stato rubato dai server di Yahoo? Esattamente come l’attacco rivelato a settembre di quest’anno, nelle mani degli hacker sono finiti nominativi, indirizzi email, numeri di telefono, password, ma anche domande e risposte di sicurezza che si usano per sbloccare ogni tipo di account. Secondo le indagini interne condotte da Yahoo, i dati bancari dovrebbero invece essere al sicuro, ma comunque tutti gli iscritti ai servizi dei californiani sono tati invitati a cambiare le credenziali di accesso e a segnalare eventuali attività sospette associate ai propri account. Il dato e preoccupa, però, è che per be due volte pirati informatici si siano addentrati nei sistemi di Yahoo senza che nessuno si accorgesse di nulla. Un bruttissimo segnale da parte della società, che rischia così di perdere in un solo colpo milioni e milioni di utenti.
