Yahoo: hacker violano 1 miliardo di account, "cambiate password"

Redazione Avatar

di Redazione

15/12/2016

Yahoo “bucato” dagli hacker, l’azienda invita gli utenti a cambiare password dei propri account. Dopo l’attacco hacker risalente al 2014 ma divenuto di dominio pubblico solo qualche mese fa, l’azienda diretta da Marissa Mayer è nuovamente nei guai per un buco nella propria sicurezza. Sarebbe la conferma che quanto a garanzia della privacy dei propri utenti, l’azienda californiana sia assai indietro rispetto ad altre concorrenti. Proprio ieri Yahoo ha annunciato un altro attacco hacker, addirittura precedente a quello del 2014. Se in quell’anno furono rubati i dati sensibili di circa 500 milioni di utenti, nel 2013 le “vittime” furono addirittura il doppio. Si parla infatti di 1 miliardo di account violati, per quello che passerà alla storia come il più grande attacco hacker di sempre. Secondo quanto riferiscono fonti giornalistiche americane, i promotori di questo attacco dovrebbero essere degli hacker "sponsorizzati da uno Stato" straniero. La storia, dunque, si potrebbe intrecciare con le accuse di questi giorni piovute sulla Russa e una presunta intrusione nelle elezioni americane tramite appunto attività piratesche.

Yahoo hackerato: cosa è stato "preso" agli utenti?

Ma cosa è stato rubato dai server di Yahoo? Esattamente come l’attacco rivelato a settembre di quest’anno, nelle mani degli hacker sono finiti nominativi, indirizzi email, numeri di telefono, password, ma anche domande e risposte di sicurezza che si usano per sbloccare ogni tipo di account. Secondo le indagini interne condotte da Yahoo, i dati bancari dovrebbero invece essere al sicuro, ma comunque tutti gli iscritti ai servizi dei californiani sono tati invitati a cambiare le credenziali di accesso e a segnalare eventuali attività sospette associate ai propri account. Il dato e preoccupa, però, è che per be due volte pirati informatici si siano addentrati nei sistemi di Yahoo senza che nessuno si accorgesse di nulla. Un bruttissimo segnale da parte della società, che rischia così di perdere in un solo colpo milioni e milioni di utenti. yahoo hacker 1 miliardo
