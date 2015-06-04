Home Videogame Steam Machine al via le prenotazioni, spedizioni da Ottobre

di Redazione 04/06/2015

Se siete dei giocatori appassionati e volete utilizzare una console alternativa ricca di giochi e certamente performante forse da tempo stavate aspettando quella che ormai stava diventando una leggenda: la Steam Machine. Dunque la tanto attesa Steam Machine sta per arrivare fra le mani degli appassionati. Saranno quattro i modelli inizialmente disponibili. Il modello base sarà equipaggiato con processore Intel Core i3 - 4130T DC, nVidia GeForce GTX GPU w/2GB GDDR5, 4GB di RAM DDR3, disco rigido da 500GB per 7200RPM, e connettività Wi-Fi 802.11 al costo di 449$. Più ambiziosi gli altri modelli: la versione con 8GB di Ram e un Hard Disk da 1TB ha un costo di 549$, per aggiungere un processore Intel Core i5 - 4590T QC si passa a 649$ ed infine la versione con Intel Core i7 - 4765T QC ha un costo di 749$. Il sistema operativo è una speciale versione di Linux. Se tutti questi numeri non significano niente per chi è appassionato solo di videogame ma poco di hardware, è sufficiente dire che anche la versione base della Steam Machine può fare concorrenza alla Xbox o alla Playstation. Naturalmente i giochi disponibili sono tutti quelli sulla piattaforma steam e non sono pochi. Valve ha dato il via oggi alle prenotazioni. Per avere a casa la nuova console sarà necessario tuttavia aspettare almeno fino al 10 Novembre ma chi effettua una prenotazione già a partire da oggi può sperare di ricevere la Steam Machine circa un mese prima.