Un activity tracker per analizzare le performance sessuali

di Redazione

04/06/2015

Un activity tracker per analizzare le performance sessuali
Ci sono activity tracker che monitorano la vostra frequenza cardiaca, che contano quanti passi fate in una giornata, quante calorie bruciate e se dormite abbastanza e ci sono fitness tracker, come "Lovely" che misurano le vostre performance sessuali. Lovely è attualmente un progetto in cerca di fondi su IndieGogo, per essere portato in produzione ha bisogno di 95.000$ ed al momento in cui scriviamo ne ha raccolti 2,081$ dopo 3 giorni di apertura della campagna. Lovely ha la forma di una specie di grosso anello. Gli scopi per cui nasce sono tre: activity tracker delle performance sessuali, coach per svolgere un buon sesso e vibratore per coppie. L'anello si indossa durante l'attività sessuale e registra tutti i movimenti del corpo durante il sesso inviando i dati ad un'App sullo smartphone. L'App si preoccuperà di analizzare i dati e suggerirvi cosa potete fare la prossima volta per migliorare le vostre performance, ad esempio quali posizioni utilizzare. Lovely raccoglie anche alcuni dati statistici come quante calorie avete bruciato, qual è stata la vostra velocità massima ed altro ancora. Il materiale con cui questo coach sessuale è costruito è un silicone progettato per consentirvi di utilizzare l'apparecchio in completa sicurezza applicandolo alla base del pene. In questa posizione l'apparecchio vibra leggermente in modo da fornire una stimolazione necessaria alla coppia. Se la vibrazione è attiva la batteria dura fino a due ore, se invece pensate di non avere bisogno di questa funzionalità Lovely può durare fino a sette ore. Se non è ancora un tempo sufficiente per voi potete semplicemente attaccarlo ad una base di ricarica nei momenti di pausa. Attualmente per coloro che lo acquistano attraverso la campagna di raccolta fondi su IndieGogo il costo è di 99$, le spedizioni inizieranno a Giugno 2016
