Apple Watch arriva in Italia il 26 Giugno
di Redazione
04/06/2015
Apple Watch arriverà sugli scaffali dei negozi Italiani e in altri sei paesi del mondo il 26 Giugno. L'annuncio è ufficiale e arriva attraverso un comunicato stampa firmato dalla stessa Apple. Dunque l'Apple Watch arriverà il 26 Giugno in Italia, Messico, Spagna, Taiwan, Singapore, Svizzera e Sud Corea. Naturalmente sarà possibile acquistare l'orologio della mela anche online.
"La risposta degli utenti ad Apple Watch ha superato le nostre aspettative in ogni modo, siamo molto entusiasti di portare Apple Watch a molti più utenti nel mondo"ha detto Jeff Wiliams Jeff Williams senior Vice President Operations di Apple.
"Stiamo anche facendo grandi progressi nella gestione degli ordini arretrati di Apple Watch e desideriamo ringraziare i nostri clienti per la loro pazienza. Tutti gli ordini sono stati evasi entro Maggio, con la sola eccezione della versione 42 mm Space Black Stainless Steel le cui spedizioni termineranno entro due settimane, stiamo anche iniziando a vendere alcuni modelli nel nostro Apple Store"Ha proseguito Williams Anche se a rilento Apple sta dunque procedendo ad evadere le prenotazioni. Quando Apple Watch era stato rilasciato nel mese di Aprile quasi immediatamente si era capito che molti clienti non lo avrebbero indossato prima del mese di Giugno ed in questo Apple non ha deluso le aspettative. D'altra parte c'è enfasi nelle parole di Jeff Williams nell'annunciare un successo maggiore di quello aspettato per l'orologio della Mela, tanto che in effetti nonostante un'organizzazione faraonica non è stato possibile essere più celeri con le spedizioni. In Italia non è ancora dato sapere come sarà organizzata esattamente la distribuzione, da tempo invece è noto che fra i rivenditori autorizzati c'è la boutique di Milano 10 Corso Como. Intanto Apple ha già rilasciato un primo aggiornamento del sistema operativo e le specifiche per costruire accessori per l'Apple Watch tanto che alcuni sono già all'opera per individuare metodi alternativi per la ricarica della batteria.
