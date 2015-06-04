Huawei P8 Lite a meno di 200 euro

Huawei P8 Lite
: lo si può acquistare a meno di 200 euro. È disponibile solo da poche ore ma il prezzo è già cominciato a scendere: stiamo parlando del P8 Lite di Huawei, fratello minore del P8
, lo smartphone di punta della casa cinese per il 2015. La versione Lite dello smartphone, è stata svelata solo qualche giorno fa nel corso di un evento a New York, durante il quale gli analisti si attendevano specifiche in merito ad un presunto progetto di Huawei Watch. Negli Stati Uniti, il nuovo P8 Lite è stato subito messo in vendita a circa 250 dollari, ma a quanto pare su eBay c’è chi lo ha già acquistato da un venditore risultato serio e affidabile a soli 199 euro.
Pur trattandosi del fratello minore del P8, il P8 Lite presenta notevoli differenze rispetto allo smartphone che costa quasi il doppio. Nonostante tutto, se comparato con altri dispositivi della stessa fascia di prezzo il prodotto Huawei si difende molto bene. Il display è di 5 pollici, contro i 5,2 del P8, con risoluzione HD; lo Huawei P8 Lite monta un processore exacore (il P8 monta un octacore), mentre la Ram scende a 2GB; sostanziale differenza anche dal punto di vista della scocca, poiché si passa dal metallo alla plastica; la fotocamera, infine, è comunque da 13 Megapixel ma priva di autofocus e del secondo flash led.
Si tratta in definitiva di un prodotto che ha un buon rapporto prezzo caratteristiche, tanto è vero che in America il lancio a 250 dollari è stato accolto molto positivamente dagli analisti di mercato. Dalle nostre parti, intanto, c’è già chi lo ha acquistato a 199 euro: il prodotto è in vendita su uno store professionale di eBay che a garanzia della propria affidabilità ha oltre 5.000 feedback positivi.