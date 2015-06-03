Il tasto compra sbarca su Pinterest e Instagram

Dopo Youtube, Google, Twitter e Facebook arriva il turno per altri due grandi social di cambiare le proprie politiche riguardo alla monetizzazione dei propri servizi. Ad introdurre il tasto compra questa volta arrivano Pinterest e Instagram I "Buyable Pins" arriveranno su Pinterest sotto forma di un bottone blu con l'etichetta "compra" direttamente sotto l'immagine del prodotto. Una volta scelto il prodotto da acquistare sarà possibile selezionare la taglia, il colore e gli altri attributi desiderati. L'acquisto potrà essere perfezionato attraverso carta di credito a Apple Pay dove previsto. La transazione sarà gestita da alcuni partner come Stripe e Braintree che faranno da tramite verso il sito del merchant. Potenzialmente Pinterest dispone già di di circa 2 milioni di prodotti disponibili per la vendita. Questa operazione trasformerebbe Pinterest dunque in un'enorme e-commerce con una varietà straordinaria di prodotti in altrettante diverse categorie. Anche Instagram ha nel frattempo annunciato alcune variazioni alle sue possibilità di advertising rivolte agli inserzionisti. Arriveranno presto i tasti "compra ora", "installa ora", "iscriviti" e "scopri di più". Tuttavia ciascun tasto rimanderà direttamente al sito del venditore. Le novità introdotte si raffigurano maggiormente come un'evoluzione del sistema di advertising più che come un passo verso la creazione per una piattaforma di vendita online. Pinterest e Instagram seguono la scia dei concorrenti Google e Twitter e saranno attive già nelle prossime settimane negli Stati Uniti. Per l'Europa dovremo attendere ancora qualche tempo