Home Google Google vuole contare le calorie dalle foto del cibo

Google vuole contare le calorie dalle foto del cibo

di Redazione 03/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Se siete fra quelli che scattano foto dei piatti che cucinano, che mangiano a casa o al ristorante, sappiate che quelle stesse foto potrebbero ricordarvi a perenne memoria anche quante calorie avete ingerito. La nuova tecnologia che conta le calorie da una foto è stata annunciata da Google durante il Rework Deep Learning Summit di Boston. Non si tratta ancora di un prodotto maturo e pronto per essere immesso sul mercato ma di una ricerca del tutto sperimentale condotta da Google nel segreto dei propri laboratori. Il progetto prende il nome di Im2Calories e sfrutta le tecnologie già a disposizione di DeepMind società con focus sull'intelligenza artificiale acquistata da Google nel corso del 2014 per 400 milioni di dollari. Im2Calories scompone il cibo presente in foto in elementi singoli e per ciascun elemento conta le calorie per poi sommarle e restituire il valore finale. Se il valore ottenuto non corrisponde alle aspettative dell'utente è possibile effettuare una correzione manuale e contribuire in questo modo all'algoritmo di apprendimento. Al momento il progetto è semplicemente in fase di studio ma Google potrebbe depositare un brevetto a breve. L'utilità di una tecnologia di questo tipo è indubbia se si pensa a società come quella americana dove l'obesità è un problema reale e molto diffuso. Nel tempo si potrebbe coniugare un progetto come Im2calories ad un'applicazione che stima la quantità di movimento da effettuare per bruciare le calorie ingerite. Con le dovute precauzioni potrebbe anche aiutare a condurre una dieta equilibrata. Per adesso in ogni caso siamo ancora nel campo della ricerca, le foto dei nostri piatti preferiti non potranno ancora farci sentire in colpa almeno per un po'.