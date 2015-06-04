Facebook Lite consuma meno banda e occupa 1MB
di Redazione
04/06/2015
Facebook lancia la versione lite dell'App per Android con l'obiettivo di raggiungere con il suo social tutti quei paesi dove la disponibilità di banda è scarsa e i telefoni non sempre sono il top di gamma. Il rollout della nuova App avrà inizio da oggi, avrà dimensioni sotto 1MB e sarà possibile installarla in poco tempo anche scaricandola da connessioni 2G e su apparecchi con dotazione hardware limitata. La società di Zuckerberg lavorava già da diverso tempo a Facebook Lite con lo scopo di conquistare mercati come quello Africano o del Sud Est Asiatico dove l'App ufficiale trova più difficoltà a raggiungere i requisiti minimi per un corretto funzionamento. L'App Lite non è semplicemente una versione ridimensionata della sorella maggiore ma un progetto nato da zero e pensato dalle fondamenta per raggiungere lo scopo prefissato.
"Quasi un anno fa ci siamo resi conto che la nostra attuale usabilità di Facebook aveva bisogno di molto lavoro ancora, specialmente nei mercati emergenti dove le reti sono scadenti"ha dichiarato Vijay Shankar product manager di Facebook Lite a TechCrunch
"Così ci è venuta in mente un'altra idea. Perchè non costruire da zero una nuova App per i mercati emergenti? Come possiamo fare per riprogettarla completamente?"Dunque Facebook ha seguito due strade, da un lato ha continuato a migliorare l'App ufficiale dall'altra ha riscritto completamente una nuova App Lite che necessità di requisiti minori. L'App Lite risparmia banda non pre-caricando mai le immagini con la risoluzione originale, comprimendo le thumbnail prima di mostrarle ed in altri mille modi. Il prezzo da pagare è quello di visualizzare qualche volta delle immagini non proprio perfette almeno prima di un tap su di esse, sull'App Lite alcuni formati pubblicitari non girano e questo potrebbe non essere un male. La nuova App è già disponibile per l'Asia, in Africa, Europa ed in America Latina arriverà nelle prossime settimane. Per adesso l'unica piattaforma su cui girerà Facebook Lite è Android. Non ci sono almeno per ora versioni previste per iOS.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S6 Active online per errore: scheda tecnica
Articolo Successivo
Steam Machine al via le prenotazioni, spedizioni da Ottobre