Samsung Galaxy S6 Active online per errore: scheda tecnica

Redazione Avatar

di Redazione

05/06/2015

Svelato per errore il Samsung Galaxy S6 Active: si tratta di una versione “rugged” dello smartphone top di gamma della casa coreana. La nuova versione del Galaxy S6 con tanto di specifiche tecniche è finita online per qualche ora su una pagina del sito americano di Samsung: potrebbe essere stata una finissima trovata di marketing, ma per ora fonti giornalistiche a stelle e strisce propendono per l’errore. Una volta accortisi dell’errore, a quanto pare, i gestori del sito americano di Samsung hanno subito cancellato la pagina in oggetto, anche se ormai in tanti avevano fatto in tempo a catturare screenshot e ad annotare le caratteristiche tecniche del Galaxy S6 Active. La caratteristica principale del nuovo smarpthone Samsung, è appunto il telaio rinforzato e rivestito con una protezione in gomma in grado di proteggerlo maggiormente da cadute, polvere e acqua. Questa caratteristica ha consentito al Galaxy S6 Active di ottenere la certificazione MIL-STD-810G che conferma la resistenza all’umidità, al sale, alle vibrazioni, alla radiazione solare, agli urti e agli shock termici.

Galaxy S6 Active | Caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy S6 Active ha un display Quad HD da 5,1 pollici, un processore octa core Exynos 7420, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria per immagazzinare foto, musica, video e quant’altro. Il dispositivo dispone dei più comuni moduli per la connettività: WiFi 802.11ac dual band, Bluetooth 4.1, GPS, NFC, infrarossi e ha anche un sensore di battiti cardiaci. Sarà messo in vendita con sistema operativo Android 5.0 Lollipop aggiornabile, mentre la batteria è da 2.550 mAh. Le due fotocamere sono rispettivamente da 16 Megapixel (retro) e da 5 Megapixel (frontale). Indiscrezioni in merito ad una versione “rugged” del Galaxy S6 circolavano in rete da tempo, ma ora è certo che nelle prossime settimane il dispositivo sarà messo in vendita negli Stati Uniti dall’operatore AT&T. Contestualmente, sarà lanciato sul mercato Samsung Galaxy S6 Plus, altra versione dello smartphone top di gamma con un display da ben 5,5 pollici e un processore a sei core Snapdragon 808.
Hacker vs Stati Uniti 4.000.000 di profili rubati

Facebook Lite consuma meno banda e occupa 1MB

Redazione

