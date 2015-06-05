Samsung Galaxy S6 Active online per errore: scheda tecnica
di Redazione
05/06/2015
Galaxy S6 Active | Caratteristiche tecnicheIl Samsung Galaxy S6 Active ha un display Quad HD da 5,1 pollici, un processore octa core Exynos 7420, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria per immagazzinare foto, musica, video e quant’altro. Il dispositivo dispone dei più comuni moduli per la connettività: WiFi 802.11ac dual band, Bluetooth 4.1, GPS, NFC, infrarossi e ha anche un sensore di battiti cardiaci. Sarà messo in vendita con sistema operativo Android 5.0 Lollipop aggiornabile, mentre la batteria è da 2.550 mAh. Le due fotocamere sono rispettivamente da 16 Megapixel (retro) e da 5 Megapixel (frontale). Indiscrezioni in merito ad una versione “rugged” del Galaxy S6 circolavano in rete da tempo, ma ora è certo che nelle prossime settimane il dispositivo sarà messo in vendita negli Stati Uniti dall’operatore AT&T. Contestualmente, sarà lanciato sul mercato Samsung Galaxy S6 Plus, altra versione dello smartphone top di gamma con un display da ben 5,5 pollici e un processore a sei core Snapdragon 808.
Articolo Precedente
Hacker vs Stati Uniti 4.000.000 di profili rubati
Articolo Successivo
Facebook Lite consuma meno banda e occupa 1MB
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020