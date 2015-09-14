Starcraft II Legacy of The Void in arrivo il 10 Novembre

"Legacy of the Void rappresenta l'epica conclusione di una storia che ha richiesto 17 anni di lavoro. Introduce anche enormi innovazioni alla dinamica strategica in tempo reale di StarCraft II, con nuove unità, tornei automatizzati, modalità di gioco cooperative e molto altro. Non vediamo l'ora che i giocatori possano vivere quest'esperienza a Novembre"

Nel corso della 2015 StarCraft II World Championship Series, Blizzard ha annunciato ai suoi fan e ai player di tutto il mondo la data di rilascio dell'attesissimo. Il terzo capitolo di uno dei giochi di strategia in tempo reale più amato al mondo. Fra le novità introdotte, ci sono le unità multigiocatore, i tornei automatizzati che metteranno in grado i giocatori di tutto il mondo di scontrarsi in scontri epici ogni giorno ad un orario prestabilito, la modalità arcontè che consente di condividere il controllo della base con un alleato e sempre in tema di cooperazione la possibilità di stringere alleanze con un altro comandante. Blizzard ha espresso enorme soddisfazione per questa edizione di Starcraft, con Mike Morhaime, presidente e cofondatore di Blizzard Entertainment che ha dichiarato:Un annuncio che in termini di tempo ben si colloca con l'inizio del periodo dedicato alla scelta dei regali natalizi, dove sicuramente Starcraft II Legacy of The Void occuperà un posto di rilievo. Starcraft II Legacy of The Void sarà disponibile su Battle.net in edizione standard al prezzo di 39.99. La versione DeLuxe avrà invece un costo di 59.99£, sblocca diversi contenuti aggiuntivi come alcuni ritratti esclusivi per i protoss, la mascotte Arconte per World of Warcraft, un dorso delle carte protoss per HearthStone, una mascotte sonda per Diablo III, infine una cavalcatura Void Speeder per Heroes of the Storm Il gioco sarà disponibile sarà disponibile anche nell'edizione Colelctor ma solo in confezione fisica. In questo cofanetto trovano posto tutti i contenuti dell'edizione Deluxe più un volume a colori dal titolo StarCraft Field Manual, un DVD con diversi filmati e contenuti e aggiuntivi e un CD con la colonna sonora del gioco. Il prezzo per l'edizione Collector sarà di 79.99€, disponibile nei negozi. https://youtu.be/M_XwzBMTJaM