di Redazione 14/09/2015

Facebook Live non solo per i Vip: il social network di Mark Zuckerberg ha ufficialmente allargato il servizio che consente di effettuare sessioni di streaming in diretta a tutti gli utenti certificati, ossia quelli contraddistinti dalla spunta blu. Si tratta della risposta di Facebook all’analogo servizio Periscope lanciato da Twitter qualche mese fa: si tratta di un’app pensata principalmente per artisti, politici e giornalisti, che possono trasmettere un evento in live streaming e fidelizzare ulteriormente contatti e “seguaci”. La funzione è disponibile per tutti quei profili personali, ma anche per le pagine, che siano contraddistinte con il bollino blu, ossia quelle che Facebook ritiene siano effettivamente rispondenti al personaggio pubblico che vi sta dietro. Un servizio che presto potrebbe rivoluzionare il modo di intendere l’informazione, ma perfino le campagne elettorali: i politici, infatti, hanno ora a disposizione diversi strumenti per colloquiare direttamente con i cittadini, potendo scegliere tra Facebook Live, Periscope e Meerkat. Ovviamente, nel caso di Facebook, la possibilità dei cosiddetti “influencer”, ossia tutti i personaggi pubblici che lo utilizzano quotidianamente per promuovere le proprie attività, è ulteriormente amplificato dalla disponibilità di circa 1,5 miliardi di utenti nel mondo. In quest’ottica, appare più evidente quale potrà essere l’impatto del nuovo servizio che Mark Zuckerberg ha sostanzialmente lanciato per gradi. Circa un anno fa, infatti, è stata lanciata l’applicazione Mentions, che ha consentito a tantissimi Vip di avere un contatto più diretto con i propri fan. Ad agosto scorso, poi, c’è stato il lancio di Facebook Live ma solo per personaggi pubblici quali attori e cantanti: la novità di oggi è che Mentions e Live sono disponibili per tutti i profili di artisti, purché abbiamo la cosiddetta spunta blu che ne certifica la veridicità. Quindi la cerchia si allarga anche a giornalisti, blogger e agli attori principali della politica italiana. Rispetto a servizi analoghi, Facebook Live non cancella il video alla fine della trasmissione in diretta, ma lo lascia sulla pagina o sul profilo certificato, in modo che i suoi “seguaci” possano vederlo anche in un secondo momento. Inoltre, come qualunque altro filmato, lo stesso potrà essere condiviso aumentandone la viralità. Cosa che non è possibile fare con Periscope e Meerkat: sul primo i video vengono eliminati dopo 24 ore, sul secondo subito dopo la trasmissione. Anche se, a differenza di Facebook, questi due servizi consentono la diretta streaming e tutti i profili, non per forza a quelli di ‘elite’.