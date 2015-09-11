Novità Apple Airstrip e 3D4Medical le App per la salute

Pochi giorni fa la conclusione dell’evento che ogni annodedica alla presentazione delle sue novità. Protagonisti, senza esclusioni, Apple TV, iPhone6, Apple Watch e iPad Pro. Per gli ultimi due, annunciate rispettivamente le App, entrambe dedicate alla salute. Airstrip, che iPad e iPhone già conoscono, disponibile ora su smartwatch è l’App pensata per favorire ildelle condizioni del paziente da parte del medico. Questi potrà ricevere e consultare direttamente al polso lodi chi ha in cura. Gli utenti potranno condividere e inviare al medico, in tempo reale, dati importanti e fondamentali che serviranno per future diagnosi o a tenere sotto controllo quelle già fatte. La frequenza cardiaca, il sonoro del battito e altri parametri, tra i quali anche le contrazioni di una donna in gravidanza possono essere letti dal dottore in maniera immediata, con la comodità che non si debba per forza avere con sé iPad o iPhone, perché notificati su un accessorio che di certo è più pratico e sempre a “portata di mano”. Questo ovviamente garantisce l’utilizzo dell’App in maggiori contesti. Per quanto riguarda 3D4Medical, invece, offre la possibilità al medico di guardare a fondo e indagare l’anatomia di chi si sottopone al suo consulto e alla sua attenzione per cure e valutazioni. Si possono indagare aree precise, singole strutture, approfondirne lo studio e l’osservazione, tutto sucon texture ad alta risoluzione che permette di osservare i particolari nonostante lo zoom. Si puo’ anche intervenire sul modello, applicando, ad esempio, fratture alle ossa o aggiungendo tessuti e salvare con una screenshot le modifiche. L’anatomia umana è rappresentata con animazioni in tempo reale, risorsa ideale per gli appassionati, per i professionisti del settore o per chi auspica a diventarlo.