Il 13 Settembre si celebra il Giorno dei Programmatori

Si celebra il 13 Settembre il Giorno dei Programmatori (International Programmer's Day). Come ogni 256° giorno dell'anno, con ricorrenza matematica come compete ad ogni sviluppatore, anche questa volta si rende merito ai cambiamenti positivi che i programmatori hanno contribuito a portare alla vita di ogni giorno. Una categoria spesso poco compresa quella dei programmatori, che però occupa un ruolo chiave nella società moderna. Il software, i programmi, rappresentano la spina dorsale dell'informatica moderna. I programmatori sono coloro che sviluppano le App, danno vita al Web, creano strumenti e automazioni che poi rendono più semplice all'utente finale la vita di ogni giorno. Dunque anche quest'anno per ringraziarli del lavoro svolto si celebrerà l'International Programmer's Day, il Giorno dei Programmatori. Anche gli sviluppatori hanno preso coscienza dell'importanza del loro lavoro e al di fuori degli impieghi aziendali della propria produzione privata, sono nati veri e propri luoghi di incontro virtuali dove scambiare opinioni, imparare nuove tecniche, crescere tutti insieme. Perché proprio in un mondo in costante evoluzione come quello dello sviluppo è più che mai importante la collaborazione e quella dei programmatori è la categoria che più di ogni altra ha interpretato in modo estremo lo scambio di informazioni, la divulgazione della conoscenza e la collaborazione reciproca. Strumenti come GitHub e MDN occupano ormai un ruolo chiave nello sviluppo. E se è vero che i programmatori creano il software che è la spina dorsale della tecnologia moderna, è anche vero che strumenti come GitHub e MDN rappresentano il luogo dove la comunità degli sviluppatori cresce in modo unitario. Proprio quest'anno anche MDN, il Mozilla Developer Network, compie 10 anni e conta una comunità di 4 milioni di utenti e oltre 1000 redattori volontari al mese, con una base di dati di oltre 34.500 documenti in costante crescita. Un esempio importante di come gli sviluppatori collaborano fra di loro per crescere e che fornisce una delle chiavi che contribuisce a produrre nuovo software sempre più evoluto in modo così rapido come siamo abituati a ormai a vedere da anni. Un grazie dunque a tutti i programmatori, anche quelli meno conosciuti e dimenticati, perché è molto probabile che qualcuno di questi abbia contribuito in qualche modo a costruire il software che state utilizzando in questo momento... qualunque esso sia
