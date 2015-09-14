Nintendo ha un nuovo presidente: Tatsumi Kimishima
Sono passati un paio di mesi dalla morte di Satoru Iwata figura storica di Nintendo e presidente, deceduto l'11 Luglio 2015, oggi la casa giapponese ha annunciato un successore ed è Tatsumi Kimishima. Nintendo ha dunque un nuovo presidente, ma non si tratta di un designer come Shigeru Miyamoto o uno dei nomi ben conosciuti a chi segue il mondo dei videogame e la stessa Nintendo. Tatsumi Kimishima è un personaggio che ha contribuito nel tempo da dietro le quinte ai successi di Nintendo, arriva alla presidenza dopo avere lungamente occupato il ruolo di responsabile delle risorse umane. Non esattamente un ruolo emozionante, tuttavia Tatsumi Kimishima che è entrato a far parte di Nintendo nel 2000 ha occupato anche il ruolo di responsabile dell'ufficio finanze per Pokemon Company, presidente di Pokemon USA e Nintendo America. Tatsumi Kimishima, con la sua esperienza nel campo economico/finanziario prevale sulle capacità visionarie e progettuali di designer dal profilo più popolare ma con diverse attitudini rispetto alla gestione delle finanze. D'altra parte Kimishima prende le redini in un periodo piuttosto complesso per Nintendo, con la Wii U che stenta ad emergere ed il 3DS che non è più un giovanotto in grado di competere sul mercato. Proprio per risollevare le proprie sorti con un prodotto ancora appetibile ed in grado di stare al passo con i tempi, Nintendo è al lavoro sulla sua nuova console "NX" sulla quale ancora regna il segreto sovrano. Un momento decisamente complesso per Nintendo. Tatsumi Kimishima si assume al contempo la difficile eredità lasciata in dotazione dal talentuoso Iwata e l'onere di portare a compimento progetti iniziati proprio dall'ex presidente, un compito non esattamente semplice.
