Google Car, l'ex numero uno di Hyundai assunto per guidare il progetto

di Redazione 14/09/2015

Progettare una macchina non è uno scherzo, e se Google per tecnologia e competenza è perfettamente in grado di costruire in piena autonoma un auto che si guida senza pilota e anche vero che per portarla su strada e renderla un veicolo commercialmente appetibile, c'è bisogno di qualcuno che conosca il mercato dell'auto come le proprie tasche. È di oggi la notizia che la casa di Mountain View ha assunto John Krafcik ex numero uno di Hyundai e con una lunga esperienza anche in Ford per dare una mano a fare diventare la Google Car un progetto di successo. https://twitter.com/johnkrafcik/status/643261237858430977 John Krafcik da qualche tempo aveva lasciato Hyundai per dedicarsi al progetto TrueCar, un sito nato con l'intento di supportare gli utenti nell'acquisto di un nuovo autoveicolo. Krafcik ha alle spalle una lunga carriera nel campo automobilistico e qualcuno lo ricorda anche per alcune scelte azzardate come quelle di voler sostituire il manuale cartaceo con un tablet nella Hyundai Equus. Il progetto Google Car ha dunque il suo primo CEO, ma almeno apparentemente sembra ancora essere lontano dal vivere di una vita autonoma lontano dai laboratori di Google X. Molto probabilmente la Google Car non è ancora pronta per entrare a far parte di Alphabet. Tuttavia l'arrivo di John Krafcik è un segno abbastanza tangibile dello stato d'avanzamento del progetto che appunto per terminare di essere tale ed iniziare a godere del ruolo di "prodotto di mercato" ha bisogno di un CEO in grado di pilotare la transizione.