Sony Project Morpheus diventa PlayStation VR

"Il nome 'PlayStation VR' non solo esprime un'intera nuova esperienza con la Playstation che consente ai giocatori di sentire come se si trovassero immersi nel mondo virtuale del gioco, ma riflette anche la nostra speranza che i giocatori avvertano un senso di familiarità mentre gioiscono di questa nuova incredibile esperienza".

Il sistema per la realtà virtuale che Sony sta preparando per entrare in questo nuovo promettente mercato cambia nome e da oggi si chiamerà. Con questa mossa Sony spera di dare al suo prossimo nuovo prodotto un nome abbastanza familiare, certamente di più che Morpheus, tale da indurre gli utenti ad identificare il nuovo sistema con l'esperienza di gioco che PlayStation offrirà nel campo della realtà virtuale. L'annuncio è arrivato nel corso del Tokyo Game Show in corso in questi giorni. Masayasu Ito a capo della divisione che si occupa di PlayStation in Sony spiega:Lo stesso Masayasu Ito ha aggiunto che l'hardware continuerà ad essere aggiornato nei mesi a venire e che Sony sta lavorando insieme ad un nutrito numero di software house per fare in modo che quando il nuovo sistema sarà lanciato sul mercato, i giocatori possano già usuffruire di un discreto numero di titoli interamente pensati per la nuova piattaforma. Non ci sono ancora notizie ufficiali sulle date di rilascio di PlayStation VR e ovviamente nulla è dato sapere per adesso su prezzi e modalità di commercializzazione, tuttavia è abbastanza probabile che il nuovo sistema arrivi sul mercato nell'arco del 2016