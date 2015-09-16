Digital Tax, una tassa per la Silicon Valley

"con la nuova modalità di tassazione, invece, per rendere il quadro della modifica, le multinazionali con sede all’estero dovrebbero scegliere se subire un prelievo del 25% sui ricavi ottenuti in Italia o se, a fronte del rischio automatico di segnalazione della presenza digitale da parte degli stessi intermediari, dichiarare la stabile organizzazione, facendo un bilancio vero con i ricavi qui realizzati e la quota di costi consolidati attribuibile."

Apple e Google nel mirino del governo, ovvero non direttamente e mai citati, ma sarebbero alcuni dei soggetti che potrebbero essere colpiti da una futura. Il presidente del consiglio Matteo Renzi, si è recentemente espresso a favore dell'introduzione di una Digital Tax entro il 2017. Lo spirito della nuova legge sarebbe quello di costringere i giganti digitali che hanno sede al di fuori dello stato Italiano a pagare una tassa nei luoghi dove si effettuano le transazioni. In altre parole aziende come Google ed Apple e tutti gli altri che hanno sede all'estero, dovrebbero pagare allo stato italiano una tassa sulle transazioni effettuate. L'impianto della legge esiste già e porta la firma di Stefano Quintarelli e Giulio Cesare Sottanelli appartenenti a Scelta Civica. Il testo è abbastanza chiaro quando dice:La proposta è dunque di applicare una ritenuta alla fonte da parte degli stessi intermediari finanziari in presenza di una nuova transazione. In altre parole le banche tratterrebbero un 25% sul valore economico dell'acquisto a meno che le stesse società non decidano di aprire una sede in Italia e dunque assoggettarsi al regime fiscale italiano.. La nuova legge si applicherebbe ai soggetti che per un periodo di tempo superiore ai 6 mesi hanno superato i 5 milioni di euro di entrate provenienti dall'Italia. Le reazioni dal mondo politico e finanziario sono contrastanti. In molti interpretano le dichiarazioni del presidente come una stoccata all'Europa, un pungolo in attesa di una legge comunitaria. Lo stesso Renzi ha detto: "" sottolienando che comunque il gettito atteso da questa nuova legge non sarà sufficiente a risollevare l'economia, ma che si tratta piuttosto di giustizia sociale