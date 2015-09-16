Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

iOS 9 disponibile per iPhone, iPad, e iPod Touch

Redazione Avatar

di Redazione

16/09/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
iOS 9 disponibile per iPhone, iPad, e iPod Touch
Attesa finita per i milioni di utenti Apple che aspettavano il nuovo sistema operativo per i dispositivi mobile della casa di Cupertino. iOS 9 da oggi è disponibile. iPhone, iPad e iPod Touch riceveranno l'aggiornamento in tempi brevi. Le novità sono quelle già largamente preannunciate. Una versione di Siri migliorata, la funzionalità Split Screen su iPad che consente di ancorare due APP ad un bordo dello schermo mentre sono in esecuzione contemporaneamente, le Live Photos, mappe più dettagliate, un'App per le News in stile Google News (non ancora disponibile per l'Italia). Nel post che annuncia la disponibilità di iOS 9, Apple aggiunge che iOS 9 è stato riscritto dalle basi, migliorando le performance, la sicurezza ed aumentando la durata della batteria. L'update dovrebbe essere già arrivato sulla maggior parte dei dispositivi Apple. Per tutti coloro che non l'avessero ancora ricevuto non resta che aspettare pochi giorni necessari a completare il rollout.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Google raccoglie fondi in aiuto di rifugiati e migranti

Articolo Successivo

Digital Tax, una tassa per la Silicon Valley

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Noleggio Apple MacBook, perché è una formula sempre più richiesta

Noleggio Apple MacBook, perché è una formula sempre più richiesta

17/05/2023

Alcuni vantaggi di un Mac ricondizionato

Alcuni vantaggi di un Mac ricondizionato

23/03/2021

iPad Mini 4 16 GB: nuove interessanti offerte a settembre con Vodafone

iPad Mini 4 16 GB: nuove interessanti offerte a settembre con Vodafone

21/09/2018