iOS 9 disponibile per iPhone, iPad, e iPod Touch
di Redazione
16/09/2015
Attesa finita per i milioni di utenti Apple che aspettavano il nuovo sistema operativo per i dispositivi mobile della casa di Cupertino. iOS 9 da oggi è disponibile. iPhone, iPad e iPod Touch riceveranno l'aggiornamento in tempi brevi. Le novità sono quelle già largamente preannunciate. Una versione di Siri migliorata, la funzionalità Split Screen su iPad che consente di ancorare due APP ad un bordo dello schermo mentre sono in esecuzione contemporaneamente, le Live Photos, mappe più dettagliate, un'App per le News in stile Google News (non ancora disponibile per l'Italia). Nel post che annuncia la disponibilità di iOS 9, Apple aggiunge che iOS 9 è stato riscritto dalle basi, migliorando le performance, la sicurezza ed aumentando la durata della batteria. L'update dovrebbe essere già arrivato sulla maggior parte dei dispositivi Apple. Per tutti coloro che non l'avessero ancora ricevuto non resta che aspettare pochi giorni necessari a completare il rollout.
Articolo Precedente
Google raccoglie fondi in aiuto di rifugiati e migranti
Articolo Successivo
Digital Tax, una tassa per la Silicon Valley