Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Google raccoglie fondi in aiuto di rifugiati e migranti

Redazione Avatar

di Redazione

16/09/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Google raccoglie fondi in aiuto di rifugiati e migranti
"Aiuta rifugiati e migranti con una donazione, noi contribuiremo raddopiandola", è la frase che campeggia da oggi nella home page di Google appena sotto i pulsanti "Cerca con Google e Mi sento fortunato". Il gigante di Mountain View scende in campo dunque in modo molto concreto sponsorizzando una raccolta fondi mondiale a favore di rifugiati e migranti e contribuendo in prima persona alle donazioni. Il meccanismo è molto semplice e ben spiegato alla pagina https://onetoday.google.com/page/refugeerelief?c=IT, si legge:
"L'Europa, il Medio Oriente e il Nord Africa stanno affrontando l'emergenza dei migranti e dei rifugiati, la più grande crisi umanitaria dalla Seconda Guerra Mondiale. Google ha donato 1 milione di euro alle organizzazioni che si occupano di aiuti umanitari in prima linea. Oggi ti invitiamo ad unirti a noi e a fare la tua donazione"
e poco più in basso
"Per raddoppiare l'impatto di questo contributo. Google devolverà un valore pari alla tua offerta per i primi 5 milioni di euro in donazioni in tutto il mondo, fino a raccogliere 10 milioni di euro da destinare agli aiuti umanitari"
Google concorrerà dunque per ulteriori 5 milioni di euro contribuendo così a raggiungere la somma di 10 milioni di euro da donare Network For Good che a sua volta la redistribuirà a quattro organizzazioni no profit impegnate sul campo. Le quattro organizzazioni citate sul sito di Google destinato al progetto sono: Medici Senza Frontiere, Comitato Internazionale di Soccorso, Save The Children, Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Le donazioni possono essere effettuate dal sito https://onetoday.google.com/page/refugeerelief?c=IT e partono da un minimo di 5€
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

WatchOS 2 rilascio rimandato a causa di un bug

Articolo Successivo

iOS 9 disponibile per iPhone, iPad, e iPod Touch

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

YouTube Music è arrivato in Italia: prezzi e dettagli

YouTube Music è arrivato in Italia: prezzi e dettagli

19/06/2018

GDPR: Facebook e Google hanno già violato la legge?

GDPR: Facebook e Google hanno già violato la legge?

28/05/2018

Android P: cosa cambia con Android TV

Android P: cosa cambia con Android TV

09/05/2018