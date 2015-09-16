Google raccoglie fondi in aiuto di rifugiati e migranti
di Redazione
16/09/2015
"Aiuta rifugiati e migranti con una donazione, noi contribuiremo raddopiandola", è la frase che campeggia da oggi nella home page di Google appena sotto i pulsanti "Cerca con Google e Mi sento fortunato". Il gigante di Mountain View scende in campo dunque in modo molto concreto sponsorizzando una raccolta fondi mondiale a favore di rifugiati e migranti e contribuendo in prima persona alle donazioni. Il meccanismo è molto semplice e ben spiegato alla pagina https://onetoday.google.com/page/refugeerelief?c=IT, si legge:
"L'Europa, il Medio Oriente e il Nord Africa stanno affrontando l'emergenza dei migranti e dei rifugiati, la più grande crisi umanitaria dalla Seconda Guerra Mondiale. Google ha donato 1 milione di euro alle organizzazioni che si occupano di aiuti umanitari in prima linea. Oggi ti invitiamo ad unirti a noi e a fare la tua donazione"e poco più in basso
"Per raddoppiare l'impatto di questo contributo. Google devolverà un valore pari alla tua offerta per i primi 5 milioni di euro in donazioni in tutto il mondo, fino a raccogliere 10 milioni di euro da destinare agli aiuti umanitari"Google concorrerà dunque per ulteriori 5 milioni di euro contribuendo così a raggiungere la somma di 10 milioni di euro da donare Network For Good che a sua volta la redistribuirà a quattro organizzazioni no profit impegnate sul campo. Le quattro organizzazioni citate sul sito di Google destinato al progetto sono: Medici Senza Frontiere, Comitato Internazionale di Soccorso, Save The Children, Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Le donazioni possono essere effettuate dal sito https://onetoday.google.com/page/refugeerelief?c=IT e partono da un minimo di 5€
Articolo Precedente
WatchOS 2 rilascio rimandato a causa di un bug
Articolo Successivo
iOS 9 disponibile per iPhone, iPad, e iPod Touch