WatchOS 2 rilascio rimandato a causa di un bug

"Abbiamo scoperto un baco durante lo sviluppo di watchOS 2 che sta prendendo un po' più tempo di quanto ci aspettavamo. Non rilasceremo oggi watchOS 2 ma lo faremo presto"

WatchOS 2, il sistema operativo che Apple dedica ad Apple Watch doveva arrivare oggi sugli smartwatch prodotti dalla casa della mela, tuttavia chi aspettava questo nuovo aggiornamento sarà rimasto deluso. Apple ha deciso di rimandare il rilascio della nuova versione dopo avere scoperto, all'ultimo secondo, un bug piuttosto insidioso da sistemare. Un portavoce di Apple ha dichiarato a TechCrunch:Tutto rimandato dunque. Chi possiede un Apple Watch dovrà aspettare ancora qualche tempo prima di poter gioire delle novità di watchOS 2. La nuova versione del sistema operativo è molto attesa dai fan di Apple Watch, porterà in dote alcune interessanti novità come il supporto nativo alle app di terze parti, la possibilità di visualizzare video direttamente attraverso lo smartwatch e alcune altre funzioni dedicate alla varie face utilizzabili sullo smartwatch.